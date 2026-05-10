1-1. Un error de Arnau Tenas iguala el partido al filo del descanso

Palma, 10 may (EFE). - Un error clamoroso de Arnau Tenas a la hora de coger un balón en el aire fue aprovechado por Muriqi para que el Mallorca empate un partido (1-1) que el Villarreal tenía controlado tras el tanto de penalti de Ayoze por mano de Mateu Jaume.
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