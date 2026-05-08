Detenidos cuatro jóvenes por intentar matar a otro dentro de un autobús en Colmenar Viejo

Madrid, 8 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenidos a cuatro jóvenes como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa cometido el pasado día 1 de mayo, cuando irrumpieron en el interior de un autobús estacionado en Colmenar Viejo y provistos de armas blancas atacaron a un viajero con puñetazos y varias puñaladas.

Según ha informado este viernes la comandancia de la Guardia Civil, la agresión se produjo en torno a las 21:00 horas del pasado viernes cuando, tal y como registraron la cámara de la cabina del conductor, unos jóvenes subieron al autobús con pasajeros que se encontraba estacionado frente a la estación de Renfe de la localidad madrileña.

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Los presuntos autores se dirigieron a un joven que se encontraba dentro al que atacaron propinándole varios puñetazos y al que apuñalaron en diferentes partes del cuerpo.

El joven agredido tuvo que ser trasladado por los servicios médicos a un centro hospitalario.

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El presunto autor material de las puñaladas ha ingresado en prisión. EFE