Alicia Flórez: "La WNBA es un sueño cumplido inesperado que no se puede dejar escapar"

Fernando Pérez Soto

León, 8 may (EFE).- La base-escolta leonesa de 22 años y 1,75 de estatura Alicia Flórez ha reconocido en entrevista con EFE que su próximo destino con el debut en la Liga Profesional Estadounidense, WNBA, con Whashington Mystics, "es un sueño cumplido inesperado, pero que no se podía dejar escapar".

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La jugadora, que mañana emprenderá viaje desde su tierra natal a Estados Unidos para comenzar los entrenamientos de inmediato, tendrá un contrato de desarrollo que supone que tan solo podrá disputar, como máximo, doce encuentros de la competición ya que, caso de continuar vinculada, debería de realizar un contrato diferente, cuando está vinculada, de cara a la próxima temporada, con Valencia Básket.

Flórez, que ya ha logrado éxitos con España en categorías inferiores, debutó con el combinado absoluto en el torneo de La Linea midiéndose a Italia y Francia en un año que considera "redondo" y donde optó por la cesión desde el conjunto taronja al Durán Maquinarias Ensino de Lugo donde se convirtió en una de sus jugadores franquicia, hasta ser elegida la "jugadora revelación" de la Liga Femenina Endesa.

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"Aposté por este cambio y salió bien en todos los aspectos y quizá, ni yo misma esperaba que surgieran tantas cosas buenas en una misma temporada y por eso la decisión sobre la cesión fue la mejor porque pude ganar en confianza y en madurez para saber leer mejor los momentos de los partidos, poder equivocarme y aprender de los errores y aciertos", comentó.

La guinda a la temporada fue la llamada desde la WNBA que surgió "por sorpresa", afirma, después de que hace una semana su agente le comentara el interés del equipo estadounidense que siempre ha apostado por jugadoras jóvenes y en crecimiento.

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"Por lo que he podido ver están en una fase de reconstrucción de su plantilla, donde apuestan por descubrir talento joven y era una gran oportunidad para conocer otro tipo de baloncesto y seguir creciendo como jugadora", comenta la base-escolta formada en el Baloncesto Femenino León que está disputando la fase de ascenso a la Liga Challenge.

Alicia Flórez, que abandonó joven su tierra natal para vivir la experiencia de un club de elite como el valenciano, tendrá que dar ahora un nuevo paso en su carrera y adaptarse a un estilo en el que prima, reconoce, "el nivel físico, donde son auténticas bestias y también la velocidad, aunque en el baloncesto de conceptos, Europa y el España son una referencia".

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Será una etapa de la que desconoce, de antemano, el tiempo que durará -siempre condicionado a su situación contractual- pero que después conllevará que vuelva a ponerse a las órdenes del Valencia Básket con el que tiene pendiente, desvela, una conversación para decidir sobre su futuro.

"Ahora lo importante es centrarse en esta experiencia que viviré pero después nos tendremos que sentar, mi agente y yo, con Valencia para decidir qué es lo mejor para todas las partes", comentó la jugadora leonesa que, en todo caso, está vinculada por contrato con el equipo levantino y que, en principio, iniciaría la pretemporada a las órdenes de Rubén Burgos. EFE

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