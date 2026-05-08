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La escritora Dolores Redondo deja la agencia literaria Pontas después de quince años

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Barcelona, 8 may (EFE).- La escritora Dolores Redondo, autora de la conocida 'Trilogía del Baztán', ha comunicado a Pontas, su agencia literaria desde hace quince años, que tiene previsto iniciar una nueva etapa fuera de la entidad.

Según ha avanzado 'La Vanguardia' y ha confirmado a EFE la fundadora de Pontas Literary & Film Agency, Anna Soler-Pont, el pasado día 30 de abril la escritora donostiarra le hizo saber que dejaba la agencia para emprender caminos separados, en un momento en el que desea "un cambio de estructuras, más internacional".

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Soler-Pont ha rememorado que unos días antes, el 20 de abril, estuvieron juntas, trabajando en su casa de Navarra, en un nuevo manuscrito.

"Estoy absolutamente orgullosa del trabajo que hemos realizado todo el equipo de Pontas desde el año 2011 y hasta 2026 con Dolores Redondo, un período de quince años de muchos éxitos, de acompañarla, de mantenerla. Le deseo todo lo mejor en su nueva etapa, estas cosas ocurren, sin que haya habido ningún problema entre nosotras. Simplemente, se ha acabado una etapa", ha aseverado.

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La agente literaria ha recordado que en todos estos años, Pontas ha lanzado y afianzado la carrera internacional de Redondo, con una obra publicada en 38 idiomas y que puede encontrarse en 35 países, entre otros Estados Unidos o Inglaterra, mercados no siempre fáciles para las literaturas que no son anglosajonas.

Además, se han filmado tres películas sobre la 'Trilogía del Baztán', que incluye las novelas 'El guardián invisible', 'Legado en los huesos' y 'Ofrenda a la tormenta', que están en la plataforma Netflix, y se ha hecho una serie de televisión en Francia a partir de otra de sus novelas, 'Todo esto te daré', que ha contribuido, según Soler-Pont, a relanzar su carrera en ese país, donde publica en Gallimard y "vende más libros que Jo Nesbø".

La agencia literaria Pontas fue fundada en el año 1992 por Anna Soler-Pont, con sede en Barcelona, y dedicada a la gestión internacional de derechos de autor de escritores.

Hasta 1996, cuando empezaron a representar a Susana Fortes, todos sus autores eran extranjeros.

Durante más de tres décadas han lanzado o ayudado a consolidar las carreras literarias de escritores como Dolores Redondo, Milena Busquets, Jonas Jonasson o Eka Kurniawan. EFE

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EFE

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