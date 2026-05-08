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Huelva acoge este sábado la capilla ardiente y el funeral por los agentes fallecidos

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Huelva, 8 may (EFE).- La Comandancia de la Guardia Civil acogerá este sábado la capilla ardiente de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos al chocar este viernes dos embarcaciones del cuerpo mientras perseguían una narcolancha a 80 millas de la costa de Huelva, y después se celebrará una misa funeral.

Esta misa, han señalado desde la Guardia Civil de Huelva, tendrá lugar a las 12:00 horas en la Iglesia de la Concepción.

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En un comunicado, el instituto armado ha explicado que los hechos han sucedido sobre las 11 horas durante un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico, después de que se iniciara una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva sobre una narcolancha en alta mar.

Durante esta persecución, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron. El fuerte impacto provocó el fallecimiento de dos agentes, uno de ellos en ese momento y otro cuando era trasladado al hospital.

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Además, han resultado heridos otros dos agentes, que fueron trasladados al hospital para atender heridas de diversa consideración.

En las labores de rescate y salvamento han participado la Armada, Salvamento Marítimo y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Desde la Guardia Civil se ha activado el protocolo de apoyo a las familias y compañeros, al tiempo que continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Uno de los fallecidos es el capitán Jerónimo J.M., nacido en Villanueva del Rosario (Málaga), que ingresó en la Guardia Civil en 1994. Estuvo destinado en Gipuzkoa entre 1999 y 2005, donde ocupó los empleos de guardia civil, cabo y sargento, antes de ir destinado a la Comandancia de Málaga, ya como alférez, en el año 2005.

Como teniente, ocupó destino en las comandancias de Córdoba y Málaga, entre los años 2010 y 2018, antes de ingresar como capitán en el Servicio Marítimo Provincial de Huelva, en 2020.

Contaba con numerosas felicitaciones y distintivos. Entre ellos tres cruces con distintivo blanco a la Orden del Mérito de la Guardia Civil, una cruz de plata a la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo o una cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.

El otro guardia civil fallecido es Germán P.G., nacido en Teruel, que ingresó en la Guardia Civil en 1989. Después de un primer destino en la provincia de Tarragona, ingresó en el Servicio Marítimo en el año 1992, por lo que llevaba casi 34 años de servicio en esta especialidad.

Estuvo destinado en el Servicio Marítimo de Algeciras y Almería hasta pasar al de Huelva, en 1994, donde se encontraba destinado en la actualidad.

Contaba con numerosas felicitaciones y distinciones. Entre ellas, una Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y cuatro cruces con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. EFE

lra/vg/jdm

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