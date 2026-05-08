Delegada del Gobierno en C.Valenciana habla de "total coordinación" entre administraciones

Alicante, 8 may (EFE).- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha hablado de "total coordinación" entre el Ejecutivo central y la Generalitat Valenciana en el caso de sospecha de hantavirus detectado en una residente de Alicante y que ha sido hospitalizada esta tarde.

"La ministra de Sanidad ha mantenido una conversación tanto con el president como con el conseller de Sanidad, yo también he estado hablando con el conseller de Sanidad, y mantenemos una comunicación permanente", ha declarado Bernabé ante los periodistas este viernes.

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La delegada del Gobierno ha explicado que se está siguiendo el protocolo de actuación "aprobado junto a las comunidades autónomas" esta mañana.

Es por ello que en el caso de la mujer de Alicante lo primero será realizarle las pruebas para determinar si hubiera contagio. En caso positivo, iría a una unidad de aislamiento "de alto nivel", de las que hay 16 en España, y dos de ellas en la Comunitat Valenciana, por lo que sería atendida por el servicio valenciano de salud.

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En caso de que diera negativo, sería trasladada al Hospital Gómez Ulla de Madrid, "para que pudiera someterse a la cuarentena".

Bernabé ha insistido en que existe "total coordinación" entre administraciones y que las colaboraciones "van a ser totales". La delegada se ha puesto "a disposición" del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y ha asegurado que el Gobierno central colaborará "bajo la supervisión y dirección de la Generalitat Valenciana". EFE

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