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El ingreso mínimo llega a 846.454 hogares en abril, con una cuantía media de 540,6 euros

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Madrid, 08 may (EFE).- El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en el mes de abril a 846.454 hogares, en los que viven 2.583.014 de personas, con una cuantía media de la prestación de 540,6 euros al mes por hogar, por lo que la nómina de este mes ha ascendido a 497,2 millones de euros.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado este viernes en un comunicado de que más de dos tercios de los hogares que reciben dicha prestación contaban con menores, por lo que representan el 41 % de los beneficiarios (1.052.837).

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Además, cerca de 142.000 hogares eran monoparentales, es decir, que solo tenían un adulto (normalmente mujer) a cargo de los menores.

Las mismas fuentes explican que el IMV tiene "un marcado perfil femenino", ya que el 68 % de los titulares (575.589) y el 53,4 % de los beneficiarios (1.379.839) son mujeres.

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En abril de 2026, había 126.911 prestaciones activas más que hace un año, lo que supone que los hogares protegidos han aumentado un 17,7 %; mientras que los beneficiarios han crecido un 17,7 %, hasta los 388.428.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de 3,6 millones de personas.

En cuanto al complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del ingreso mínimo, en abril llegó a 586.118 unidades de convivencia, con una cuantía media de 66,7 euros por cada menor y de 121,3 euros por cada hogar, según detallan las mismas fuentes.

Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

El CAPI puede percibirse de forma independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios, por lo que no solo protege a familias en situación de pobreza severa, sino también a hogares con rentas bajas o moderadas. EFE

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