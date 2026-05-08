Espana agencias

Detenido un camionero que superó ocho veces la tasa de alcohol permitida

Guardar
Google icon

Valladolid, 8 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un camionero que superó ocho veces la tasa de alcohol permitida, tras ser interceptado en la A-62, en Cubillas de Santa Marta (Valladolid), por circular de forma errática y negligente.

En un comunicado, la Guardia Civil ha detallado este viernes que el camión, de origen extranjero, al circular de esa manera puso en peligro al resto de conductores, al acelerar y frenar bruscamente.

PUBLICIDAD

Esto fue observado el pasado 2 de mayo por una patrulla de la Guardia Civil, que consiguió pararlo en el kilómetro 102 de la autovía de Castilla A-62 (Burgos–Salamanca), en Cubillas de Santa Marta.

Como consecuencia de la supuesta infracción al Reglamento General de Circulación por conducción negligente, fue sometido a las pruebas de detección de alcohol y drogas, dando como resultado una tasa de alcohol de 1,27 y 1,19 mg/l. en aire espirado.

PUBLICIDAD

La Guardia Civil procedió a la inmovilización del vehículo pesado y a la detención de su conductor por la comisión de un presunto delito contra la seguridad vial, remitiendo las correspondientes diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España envía más de 7 millones en ayuda humanitaria a Líbano, Palestina, Mali y Níger

Infobae

Podemos pide a Albares "hablar menos" y liberar a los activistas de la flotilla

Infobae

Shakira suma un concierto el 12 de octubre y llega a doce actuaciones previstas en Madrid

Infobae

Un sello distinguirá a las entidades con una gestión transparente y sostenible del agua

Infobae

Marion Fayolle despliega en su nuevo cómic un catálogo de relaciones de pareja

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El futuro de Keir Starmer, en el aire tras el revés electoral del laborismo británico: “Los resultados son muy duros y no hay forma de suavizarlos”

El futuro de Keir Starmer, en el aire tras el revés electoral del laborismo británico: “Los resultados son muy duros y no hay forma de suavizarlos”

El Ejército de Tierra refuerza sus capacidades de reconocimiento con 100 nuevos vehículos VERT de última generación

Camps abre el cajón que incomoda a Génova: insiste en su batalla contra Pérez Llorca por la presidencia del partido y del Consell con 300 avales en 48 horas

Los paspartús de Felipe VI y Letizia: la Casa del Rey se gasta entre 45 y 92 euros por cada orla de sus fotografías que entregan como regalo

Un Ayuntamiento de PSOE y Podemos rebaja a FCC y Acciona una multa de 9,3 a 2,2 millones despues de que sus operarios se saltaran 726 jornadas de trabajo en el contrato de limpieza

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No hagas esto cuando fiches en el trabajo, te vas a quemar e irá a peor”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No hagas esto cuando fiches en el trabajo, te vas a quemar e irá a peor”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de mayo

La Seguridad Social obliga a una beneficiaria a devolver 1.453 euros por el cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital

Adiós a las hipotecas ‘baratas’: los bancos endurecen las exigencias para concederlas y suben su precio para esquivar riesgos

Italia y la ONU crean una coalición de 40 países para garantizar el suministro de fertilizante ante la guerra en Oriente Medio

DEPORTES

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El Rayo Vallecano firma su mejor fútbol de la temporada y accede a la final de la Conference League tras superar al Estrasburgo

Federico Valverde niega una pelea con Tchouaméni y atribuye su corte en la frente a un golpe accidental

Fede Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico tras una pelea con Tchouaméni y será baja para el Clásico