Detenido un camionero que superó ocho veces la tasa de alcohol permitida

Valladolid, 8 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un camionero que superó ocho veces la tasa de alcohol permitida, tras ser interceptado en la A-62, en Cubillas de Santa Marta (Valladolid), por circular de forma errática y negligente.

En un comunicado, la Guardia Civil ha detallado este viernes que el camión, de origen extranjero, al circular de esa manera puso en peligro al resto de conductores, al acelerar y frenar bruscamente.

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Esto fue observado el pasado 2 de mayo por una patrulla de la Guardia Civil, que consiguió pararlo en el kilómetro 102 de la autovía de Castilla A-62 (Burgos–Salamanca), en Cubillas de Santa Marta.

Como consecuencia de la supuesta infracción al Reglamento General de Circulación por conducción negligente, fue sometido a las pruebas de detección de alcohol y drogas, dando como resultado una tasa de alcohol de 1,27 y 1,19 mg/l. en aire espirado.

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La Guardia Civil procedió a la inmovilización del vehículo pesado y a la detención de su conductor por la comisión de un presunto delito contra la seguridad vial, remitiendo las correspondientes diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.EFE