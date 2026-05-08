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España define un equipo de 18 remeros para el estreno de la Copa del Mundo en Sevilla

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Redacción deportes, 8 may (EFE).- La selección española de remo ha definido a los 18 remeros que disputarán la Copa del Mundo de Sevilla 2026, primera prueba del circuito internacional de World Rowing, que tendrá lugar del 29 al 31 de mayo y en la que competirá con ocho embarcaciones en el CEAR La Cartuja.

La Federación Española de Remo hizo oficial este viernes la convocatoria tras el Open disputado en abril en Banyoles (Girona) y la posterior concentración del equipo nacional en esa provincia catalana.

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España acudirá a la cita hispalense con seis botes masculinos y dos femeninos en el estreno internacional de la temporada.

En categoría masculina competirán en skiff Aleix García y Koxme Burutaran (cada uno en un bote individual), mientras que Rodrigo Conde y Caetano Horta formarán el doble scull. El dos sin timonel volverá a reunir a los diplomas olímpicos Jaime Canalejo y Javier García.

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El cuatro scull estará integrado por Igor Teixidor, Jordi Jofre, Manel Balastegui y Gonzalo García, mientras que el cuatro sin timonel contará con Jorge Knabe, Eric Pastor, Pau Sánchez y Dennis Carracedo.

La representación femenina estará formada por dos embarcaciones de dos sin timonel: Iria Jarama y Aina Arteman, por un lado, y las andaluzas Lidia Florido y Amanda Gil, por otro.

La prueba sevillana supondrá el estreno internacional del equipo español antes del Europeo de Varese (Italia) en julio y el Mundial de Ámsterdam en agosto.

Tras la cita en el Guadalquivir, el circuito mundial continuará en Plovdiv (Bulgaria) y Lucerna (Suiza). EFE

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EFE

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