Hazard y Witsel entran como inversores en red social para atletas y expertos deportivos

Bruselas, 8 may (EFE).- El excapitán de la selección belga Eden Hazard, de 35 años, se ha involucrado como inversor y embajador en la plataforma belga Opportunity Players, una red social profesional para atletas y especialistas deportivos.

"Hay mucha negatividad en las redes sociales. Aquí hay tolerancia cero: nada de racismo, sexismo u homofobia. Es respeto y benevolencia", declaró el exjugador del Lille, Chelsea y Real Madrid en declaraciones que recoge el diario DH Les Sports, que adelantó la información este viernes.

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También el futbolista del Girona FC Axel Witsel, que ya ejercía como embajador de la red social, ha asumido un rol de inversor, según el diario.

La compañía, con sede en Lieja y lanzada en 2024 por la empresaria belga Christel Cherain, tiene por objetivo "ofrecer a todos los jugadores, sea cual sea su nivel, una visibilidad que permita generar interés".

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"La meta es que cada deportista, independientemente de su nivel, encuentre un destino deportivo que corresponda a sus deseos y aspiraciones", resume la plataforma en su página web.

Busca atraer a sus servicios a todo el ecosistema del deporte, desde atletas o jugadores hasta fisioterapeutas, nutricionistas, academias o universidades, a los que ofrece un escaparate multimedia en el que sólo está permitido publicar contenidos deportivos, de forma que funciona como una especie de LinkedIn centrada en la actividad física.

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Está limitada a mayores de 16 años, aunque los padres pueden inscribir a sus hijos, y ofrece diferentes abonos por precios de entre 30 y 110 euros al año.

"Es único. No existía. Lo hemos creado", agrega Hazard, que recientemente había invertido también en la creación de un complejo de pádel en la localidad de Braine-le-Comte donde tiene una casa.

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La red, que según DH Les Sports cuenta con 40.000 usuarios, ha penetrado ya en Norteamérica, China y otros países de Europa, y prevé abrir filiales en América Latina y Marruecos el año que viene.

"Opportunity Players es una comunidad basada en la seguridad, el respeto y la benevolencia. Ofrecemos un espacio sano para que cada uno pueda creer en sus sueños", explica Christel Cherain.

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Además de Hazard y Witsel, también están asociados a la plataforma los exfutbolistas Laurent Ciman y Nacer Chadli o la ex tenista Dominique Monami, entre otros.

Opportunity Players ha reclutado a un directivo procedente de Facebook y LinkedIn para intentar conseguir dos millones de euros de financiación y llegar a un millón de usuarios en 2027. EFE

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