Espana agencias

Abascal denuncia connivencia con "la invasión y narcotráfico" tras morir agente en Huelva

Guardar
Google icon

Madrid, 8 may (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado este viernes la "connivencia" que, en su opinión, existe con "la invasión y el narcotráfico" tras la muerte de un guardia civil al chocar dos patrulleras mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva.

"La connivencia con la invasión y el narcotráfico es mortal para nuestros agentes", ha escrito Abascal en la red social X, en la que ha trasladado su "más sincero pésame y cariño" a la familia del guardia civil fallecido y ha expresado su "profundo agradecimiento por el servicio prestado".

PUBLICIDAD

El líder de Vox ha manifestado además su "repulsa más contundente hacia todos aquellos políticos que, por negligencia, abandono o intereses bastardos, llevan a héroes como Germán a la muerte".

Y ha concluido su publicación con un mensaje directo contra las organizaciones criminales: "Al narco, plomo". EFE

PUBLICIDAD

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detenido en Santa Pola (Alicante) por arrollar a un policía local y darse a la fuga

Infobae

Adif adjudica los contratos para proyectos de mejora de la red ferroviaria por 13 millones

Infobae

Pedraz prorroga de nuevo el secreto de las pesquisas a Leire Díez y a expresidente de Sepi

Infobae

Canarias pide máxima coordinación para repatriar pasajeros del Hondius antes del martes

Infobae

Robles agradece el valor del contingente militar español en Líbano antes de su relevo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el derecho de una sefardí a obtener la nacionalidad española tras revocar la denegación administrativa

Muere un guardia civil al chocar dos embarcaciones que perseguían a una narcolancha en Huelva

Un grupo de atracadores retiene a varios rehenes en un banco alemán en Sinzig

España incauta más de 40.000 kilos de cocaína en dos operaciones: la mayor cantidad encontrada en un barco y casi 80 detenidos

ECONOMÍA

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

Multan a un campesino catalán por vender su fruta en la carretera: “Nos estamos volviendo más papistas que el Papa”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No hagas esto cuando fiches en el trabajo, te vas a quemar e irá a peor”

DEPORTES

El Bournemouth aparta al español Alex Jiménez tras revelarse unos chats con una chica que asegura tener quince años

El Bournemouth aparta al español Alex Jiménez tras revelarse unos chats con una chica que asegura tener quince años

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

Jódar se hace mayor en Roma: se estrena con carácter y sufre para llevarse la victoria ante Borges

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte