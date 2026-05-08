Abascal denuncia connivencia con "la invasión y narcotráfico" tras morir agente en Huelva

Madrid, 8 may (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado este viernes la "connivencia" que, en su opinión, existe con "la invasión y el narcotráfico" tras la muerte de un guardia civil al chocar dos patrulleras mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva.

"La connivencia con la invasión y el narcotráfico es mortal para nuestros agentes", ha escrito Abascal en la red social X, en la que ha trasladado su "más sincero pésame y cariño" a la familia del guardia civil fallecido y ha expresado su "profundo agradecimiento por el servicio prestado".

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El líder de Vox ha manifestado además su "repulsa más contundente hacia todos aquellos políticos que, por negligencia, abandono o intereses bastardos, llevan a héroes como Germán a la muerte".

Y ha concluido su publicación con un mensaje directo contra las organizaciones criminales: "Al narco, plomo". EFE

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