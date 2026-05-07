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Popyrin da la sorpresa y elimina a Berrettini en primera ronda

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Roma, 7 may (EFE).- El italiano Matteo Berrettini quedó eliminado este jueves en primera ronda del Masters 1.000 tras perder ante el australiano Alexei Popyrin, que no partía como favorito pero mostró un juego muy superior para avanzar a la segunda ronda y acabar así con una de las referencias locales.

Berrettini, que llegó a ocupar el sexto puesto del ránking ATP en 2022 y a ser finalista en Wimbledon en 2021, convirtiéndose ese año en el primer italiano en la historia en alcanzar la final del torneo londinense, no pudo en su ciudad con un Popyrin que fue mejor.

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El romano, de 30 años, que tiene al menos diez títulos en el circuito ATP y fue considerado uno de los jugadores más competitivos de su generación, quedó fuera tras su regreso a la arcilla romana después de que en 2025 se retirara ante el noruego Casper Ruud por problemas físicos.

Popyrin impuso su ritmo desde el inicio del partido, dominando con solidez y aprovechando sus oportunidades, con un italiano mermado que no consiguió darle la vuelta a la situación.

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"Sabemos que el primer partido de un torneo siempre es difícil, especialmente aquí en Roma donde hay muchas trampas ocultas. El pesar es no haber podido disfrutar del ambiente, pero no me culpo. Ha sido solo un mal día", dijo el italiano en rueda de prensa posterior al encuentro.

El australiano se enfrenta al checo Jakub Mensik este viernes en la segunda fase del torneo. EFE

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