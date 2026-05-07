Ione Belarra se suma a la campaña andaluza y acusa a Moreno de hacer "necropolítica"

Jaén, 7 may (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha se ha sumado este jueves a la campaña para las elecciones andaluzas, en las que su partido concurre en la coalición Por Andalucía, y ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, de hacer "necropolítica" porque "pone en riesgo la vida de los andaluces".

Belarra, que ha participado en Jaén en la concentración de apoyo a las educadoras de las escuelas infantiles en una jornada de huelga a nivel nacional, ha dicho a los periodistas que Moreno "es un señor que hace necropolítica, que está poniendo en riesgo la vida de los andaluces desde el sistema sanitario a esta situación de la educación infantil que es absolutamente insostenible".

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Según la dirigente de Podemos, el Gobierno de Moreno "lo único que ha estado haciendo ha sido proteger la educación privada y concertada, protegiendo el bolsillo de sus amigos, protegiendo el negocio, cuando aquí de lo que estamos hablando es de proteger a la infancia y a la edad más vulnerable de las personas de nuestra sociedad”.

Sobre la campaña electoral andaluza, Belarra ha pedido unir las fuerzas para "echar a Moreno Bonilla de una vez por todas".

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Belarra ha mostrado su apoyo a la huelga de educadores infantiles y ha dicho que "tener a una educadora con 20 niños de 2 y 3 años, con 14 niños de 1 o 2 años, es maltrato institucional a las profesionales y también a nuestra infancia".

Ha recordado que "no son guarderías, no se guarda a los niños, se educa a los niños y se les cuida como las personas que son" y ha insistido en que se bajen las ratios en la educación infantil. EFE

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