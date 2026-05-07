Un coche arrolla a 3 mujeres en la acera, tras salirse de la vía en el centro de Santander

Santander, 7 may (EFE).- Un coche ha arrollado a tres mujeres que se encontraban en la acera, en la calle Jesús de Monasterio, frente al Ayuntamiento de Santander, tras salirse, pasadas las 13:00 horas, de la carretera por razones que aún se desconocen.

Los tres mujeres atropelladas han sido trasladadas en ambulancia al Hospital Marqués de Valdecilla, aunque, a la espera de su examen médico, estaban conscientes cuando han sido llevadas al hospital, según ha informado la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

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El suceso se ha producido, pasadas las 13:00 horas, en la acera que hay frente a la plaza del Ayuntamiento de Santander cuando el vehículo, por razones que se desconocen, se ha salido de la carretera a la altura del paso de cebra que hay en esa vía, en la calle Jesús de Monasterio.

El coche ha arrollado a las tres mujeres que estaban esperando en el paso de cebra y ha chocado frontalmente con un poste que tiene una cámara de tráfico.

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Tras el accidente, varios ciudadanos que estaban en la zona han ayudado a las heridas.

Han acudido a la zona efectivos de la Policía Local, los bomberos de Santander y varias ambulancias del 061, que han trasladado a las tres heridas, cuyo estado de salud se desconoce, al Hospital de Valdecilla.

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El conductor, un hombre de mediana edad, ha sido identificado por la Policía Local de Santander, aunque aún no se sabe qué ha podido ocurrir para que el coche se haya salido de la vía.

La alcaldesa de Santander ha indicado que la Policía Local investigará lo que ha ocurrido y ha confiado en la pronta recuperación de las tres mujeres heridas.

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Ha señalado que, junto a la zona donde se ha producido el suceso, hay un andamio de una obra, y ha indicado que se va a pedir a la empresa que lleva a cabo esa actuación que revise la instalación, porque ha sido golpeada por el vehículo. EFE

(Foto) (Vídeo)

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