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El precio de la vivienda subió casi un 70 % en España en la última década, según informe

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Madrid, 7 may (EFE).- El precio de la vivienda subió casi un 70 % en España en la última década, entre 2015 y 2025, con diferente intensidad según la zona geográfica, ya que, por ejemplo, tanto en Madrid capital como en el conjunto de la comunidad, la vivienda más que duplicó su precio y en Barcelona se elevó un 40 %.

Según un informe presentado este jueves por el director de Estudios del portal inmobiliario pisos.com, Ferrán Font, solo en 2025, la vivienda se encareció de media un 3,7 % interanual en todo el país, hasta los 2.164 euros por metro cuadrado, aunque en ciudades como Madrid, el precio medio superó los 5.000 euros por m2 tras subir un 7 %.

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Según datos del INE, en 2025 se registraron 714.237 compraventas de vivienda en España, lo que supone un aumento interanual del 11,5 % y una cierta reactivación del mercado residencial tras el "ajuste observado en ejercicios anteriores", señala Font.

La demanda se mantiene sólida, incluso en un contexto financiero todavía exigente, pero la evolución de los precios sigue condicionada por una oferta limitada, especialmente en los principales núcleos urbanos, añade.

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En la Comunidad de Madrid se alcanzaron las 81.681 operaciones en 2025, un 5,7 % más que en 2024, mientras que en la capital se contabilizaron 28.900 transacciones, un 5,1 % más, según datos del Ayuntamiento de Madrid.

En este mercado los grandes perjudicados son los jóvenes y los que tienen menos poder adquisitivo, por lo que, para ayudar a paliar el problema, Font se mostró a favor de las ayudas, pero no económicas ni dirigidas a un colectivo concreto, que al final se trasladan al precio, según dijo, sino utilizando la fiscalidad o rescatando viviendas del mercado.

En España "falta consenso político" en el tema de la vivienda, dijo Font, que afeó a los políticos que hayan convertido la política de vivienda "en política de partido, que genera titulares pero no soluciona el problema".

El análisis de pisos.com también aborda la evolución de los salarios, la inflación y el esfuerzo financiero necesario para comprar vivienda, y explica, con datos del INE, que el sueldo medio creció un 4,6 % en 2025, mientras que el IPC aumentó un 2,7 % y el esfuerzo financiero, calculado por el Banco de España, se situó en el 34,6 % de los ingresos familiares, manteniéndose en niveles elevados.

Asimismo, en cuanto al peso del comprador extranjero en Madrid, se nota especialmente en distritos como Centro, donde este colectivo realizó el 34 % en 2025, mientras que la media de la ciudad se situó en el 14 %.

En este contexto, Ferran Font concluye que "Madrid ha reforzado su posicionamiento como destino internacional tanto para la inversión como para la residencia", lo que también ha contribuido a incrementar la presión sobre los precios en determinadas zonas de la ciudad.

EFECOM

ala/sgb

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EFE

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