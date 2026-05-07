La jueza de la dana rechaza el careo pedido entre Pradas y un alto cargo de Emergencias

València, 7 may (EFE).- La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha rechazado el careo entre la exconsellera Salomé Pradas y el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, que una de las acusaciones particulares había propuesto para aclarar por qué se retrasó el envío del mensaje Es-Alert a la población el 29 de octubre de 2024.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza de Catarroja argumenta en un auto que la diligencia de careo tiene un carácter excepcional y ha de acordarse cuando no se puedan utilizar otros medios en la acreditación de los hechos, tal y como recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

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En este caso, la instructora considera que las cuestiones que a juicio de la acusación particular solicitante debía aclarar el careo, relativo al retraso en el envío del Es-Alert a la población, ya han sido objeto de numerosas diligencias de investigación que ya se han practicado en la instrucción y no pueden sustituir a éstas.

"En definitiva, la diligencia de careo pretendida no puede atender a la finalidad interesada y ha de desestimarse", concluye la magistrada, al tiempo que recuerda que la exconsellera investigada puede solicitar declarar voluntariamente "cuantas veces quiera en el procedimiento" si rechaza las aseveraciones que efectuó como testigo el subdirector general de Emergencias. EFE

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