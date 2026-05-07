El barco del mayor alijo de cocaína:30 toneladas en 1.270 fardos valorados en 812 millones

Madrid, 7 may (EFE).- El barco interceptado por la Guardia Civil la semana pasada al sur de Canarias transportaba 1.279 fardos de cocaína con un peso de 30 toneladas -el mayor alijo incautado hasta la fecha- y cuyo valor asciende a más de 812 millones de euros.
Así consta en el auto del juez de la Audiencia Ismael Moreno en el que el miércoles envió a prisión a los 23 detenidos en esta operación, en la que los agentes incautaron asimismo tres fusiles con dos cargadores, una pistola con tres cargadores y diez cajas de munición sin abrir. EFE
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