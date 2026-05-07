Teresa Helbig celebra tres décadas de moda, su historia en 50 vestidos

Inmaculada Tapia

Madrid, 7 may (EFE).- Durante todo este año, Teresa Helbig está dispuesta a celebrar a lo grande sus 30 años en el mundo de la moda y uno de los momentos cumbre es la exposición que se inaugura este viernes en el Museo del Traje, en Madrid, en la que detalla su proceso creativo desde bocetos, pasando por 'toiles' hasta llegar al diseño definitivo.

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"Es un orgullo, un honor estar aquí celebrando una moda hecha por mujeres para mujeres", ha dicho a EFE la diseñadora barcelonesa durante el recorrido por la exposición.

'Helbig Archive 96-26' reúne diseños emblemáticos de la creadora que ha vestido desde la reina Letizia a Zendaya, Priyanka Chopra o Halle Berry.

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Un espacio en el que se incluyen algunos diseños de la última colección, 'Savage swans' (Cisnes salvajes), en la que aludía al primero de sus vestidos, que confeccionó para ella junto a su madre para ir a una boda.

El recorrido demuestra que es "algo muy real, muy sólido; una trayectoria en la que hemos puesto en valor la artesanía", con una costura amparada en detalles minuciosos que en la exposición quedan más en evidencia.

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Telas exquisitas, delicados bordados, geometrías, bandas y tachuelas "porque aunque nuestros diseños tienen un plus de feminidad, la mujer Helbig es una mujer empoderada, fuerte, cañera", afirma la diseñadora.

La creadora está segura de que el público "va a apreciar mucho los detalles, ver la complejidad de cada pieza", la riqueza de los hecho a mano, que no se aprecia en las fotografías ni en los desfiles.

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La exposición se abre con diseños unidos por un universo cromático, el beige, para pasar al negro. Al inicio, el diseño con el que comenzó todo un diseño minifaldero en blanco y negro que se llamaba 'Tenis de lujo' (1994), comenta divertida.

Helbig (Barcelona, 1963) incide en que ha sido muy difícil la elección de las 50 piezas que se muestran.

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Reconoce que en su proceso de investigación sobre los textiles, uno de los que más se le ha resistido, "pero finalmente hemos dominado", ha sido pintar sobre la piel y recuerda que las mallas de metal tampoco se lo pusieron fácil, "piezas mínimas sobre las que hemos construido un dibujo", señala.

Premio Nacional de Moda 2023, Teresa Helbig detalla que su 'atelier' es un laboratorio en el que constantemente "hay prueba-error, investigación sin parar".

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Continuando con esa idea, la exposición -apunta- empieza por el final con los patrones "hechos a mano no digitalizados", creando esa primera estructura como de boceto.

Después, una cúpula con el título de 'El alma de Teresa Helbig' recoge algunos de los 'toiles' como el tesoro mejor escondido, donde también se reserva un espacio para un meticuloso diseño realizado en porcelana.

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En la exposición se detallan sus técnicas artesanales, 'fashion films', fotografías inéditas y retratos de las mujeres que han formado parte de su historia, zapatos e incluso pandoras, las muñecas que en la corte del XVII se utilizaban para mostrar los diseños.

A pesar de las novedades de cada colección, Helbig continúa vendiendo vestidos de su archivo, que revisita de vez en cuando, pero siempre poniendo la vista en el futuro.

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"La exposición es el inicio de algo nuevo por venir", subraya, teniendo en mente la apertura de una tienda física en Barcelona a final de año y su próximo desembarco en Estados Unidos, aún por decidir si será en Los Ángeles o Nueva York.

"El desierto no viene a nosotros, somos de una hiperactividad increíble", comenta divertida. EFE

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