El arzobispo de Barcelona dice que el estudio del milagro de Gaudí está en "fase terminal"

Barcelona, 7 may (EFE).- El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha asegurado este jueves que el proceso para la beatificación del arquitecto Antoni Gaudí está avanzando ya que el milagro que está bajo estudio se encuentra ya en su "fase terminal".

"Estamos esperando el resultado (del estudio del milagro). No sabemos cuánto tardará. Ojalá llegue pronto", ha asegurado Omella en la rueda de prensa de presentación de la agenda completa del papa León XIV durante su visita a Cataluña.

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El estudio y la validación de un milagro que se pueda atribuir a Gaudí es el último requisito para poder ser beatificado, una vez que el año pasado el arquitecto de la Sagrada Familia ya fuera declarado venerable.

Omella no ha precisado si ese momento podría llegar antes o durante la visita del papa a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio.

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El cardenal ha destacado que Gaudí pretendía, tanto con su vida como con su obra, mostrar "la Gloria de Dios" y que había "un trabajo de caridad muy presente en su vida", ya que daba trabajo a familias para que pudieran vivir y escuelas a sus hijos para que pudieran prosperar.

El proceso de beatificación del arquitecto lo impulsó hace 30 años la Asociación para la probeatificación de Antoni Gaudí, fundada en 1992 y presidida por José Manuel Almuzara, mientras que posteriormente el cardenal y arzobispo de Barcelona constituyó la Asociación Canónica que tomó el relevo de la de carácter civil.

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El camino hacia la santidad tiene varias etapas: la primera es ser declarado Venerable siervo de Dios, título que se da a una persona fallecida a la que se reconoce "haber vivido las virtudes de manera heroica"; la segunda, beato y la tercera, santo.

Para que un venerable sea beatificado es necesario que se haya producido un milagro debido a su intercesión, y para que sea canonizado o hecho santo se precisa un segundo milagro obrado por intercesión, después de ser proclamado beato. EFE

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