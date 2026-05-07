Espana agencias

El Tour modifica la segunda etapa y evitará Collserola por la peste porcina africana

Guardar
Google icon

Barcelona, 7 may (EFE).- La organización del Tour de Francia ha aceptado la petición de la Generalitat de Cataluña de modificar el trazado de la segunda etapa de la ronda para evitar su paso por Collserola, zona restringida por un brote de peste porcina africana, y garantizar la presencia de público en todo el recorrido.

En concreto, a la altura del kilómetro 123, los ciclistas dejarán Molins de Rei y continuarán por la N-340 hasta la plaza Espanya sin pasar por Collserola, lo que supondrá reducir en unos 16 kilómetros la etapa, de los 182,4 kilómetros iniciales a los 168,4 definitivos.

PUBLICIDAD

Con el nuevo trazado, la carrera amplía su paso por Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat y Sant Just Desvern, y también pasará por L'Hospitalet de Llobregat y Esplugues de Llobregat.

El Ejecutivo catalán ha defendido que "no es la primera vez que se cambia un tramo de trazado a causa de una crisis sanitaria" y ha recordado que el año pasado se modificó un tramo en Francia por un brote de dermatosis nodular contagiosa.

PUBLICIDAD

"La peste porcina africana es una enfermedad vírica grave que afecta al cerdo doméstico y al jabalí y que se caracteriza por una elevada virulencia, una difusión rápida y una mortalidad elevada. Aunque la enfermedad no es transmisible a las personas, sus repercusiones económicas y comerciales obligan a adoptar medidas de control estrictas, tal y como marca la ley europea", ha explicado el Govern en un comunicado.

En total, el Grand Départ Barcelona 2026 contará con tres etapas que se llevarán a cabo en Cataluña, con salida por primera vez en la historia en Barcelona.

La primera etapa tendrá lugar el próximo 4 de julio, con una contrarreloj por equipos de 19 kilómetros en la capital catalana.

El 5 de julio, la competición continuará con una jornada entre Tarragona y Barcelona y con el fin de etapa con el ascenso al castillo de Montjuïc. El 6 de julio, la tercera etapa saldrá desde Granollers hasta llegar a la localidad francesa de Les Angles. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El alcalde de Utiel testifica que el Es-Alert no habría salvado ya vidas en su municipio

Infobae

Abril de 2026, el mes más cálido de la serie histórica en España, según la Aemet

Infobae

Mineros encerrados en Asturias salen del pozo y piden actuar contra empresarios piratas

Infobae

Profesionales del Derecho aúnan criterios jurídicos de los consejos consultivos de España

Infobae

Casi 37.000 personas se han inscrito hasta ahora para la misa del papa en Gran Canaria

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una venezolana residente en México logra la nacionalidad española como sefardí tras una batalla judicial en Madrid

Una venezolana residente en México logra la nacionalidad española como sefardí tras una batalla judicial en Madrid

El PP y una concejala tránsfuga del PSOE tumban al alcalde de Lugo que asumió el mando tras la muerte de su predecesora

España convoca a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación del activista español de la flotilla y pide a la UE que ejerza presión

Una mujer con varias enfermedades crónicas no consigue que la justicia eleve el grado de discapacidad porque la radiografía no reflejó sus síntomas

Pista de pádel gratis para los guardias civiles de Las Palmas: “La han construido encima de un garaje donde están reformando sus pilotes por filtraciones de agua”

ECONOMÍA

El pazo gallego que se vende por más de 2 millones de euros: un río privado, un palomar único y una capilla privada

El pazo gallego que se vende por más de 2 millones de euros: un río privado, un palomar único y una capilla privada

Más del 40% de los desempleados en España está en riesgo de pobreza

Una limpiadora en un hospital encadena 95 contratos temporales y es despedida por SMS tras reclamar su antigüedad: gana el juicio y volverá a su puesto

La multa a la que te enfrentas por dejar la basura en el rellano: la ley permite privarte del uso de la vivienda hasta tres años

La polémica propuesta del director de Ryanair para prohibir el consumo de alcohol por la mañana: “¿Quién necesita beber cerveza a estas horas?"

DEPORTES

La crisis del Real Madrid llega a las manos: tortazo, bronca, empujones y el pánico a una humillación en el Clásico

La crisis del Real Madrid llega a las manos: tortazo, bronca, empujones y el pánico a una humillación en el Clásico

Gran Estadio Hassan II, la monstruosa joya para 115.000 espectadores con la que Marruecos amenaza al Bernabéu: “Gradas empinadas y compactas para un ambiente espectacular”

El Rayo, en busca de cumplir su sueño europeo: quiere cerrar la clasificación para la final de la Conference en Estrasburgo tras la victoria en Vallecas

Los precios prohibitivos del Clásico: el FC Barcelona aprovecha que puede ganar LaLiga con la entrada más barata a 499 euros

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento