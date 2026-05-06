El fiscal defiende que Sánchez "no era" el número uno de la banda criminal de Ábalos

Madrid, 6 may (EFE).- El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha subrayado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no era" el número 1 de la "organización criminal" en la que sitúa al exministro José Luis Ábalos, como "con notable desahogo" dijo el comisionista y también acusado, Víctor de Aldama.

Luzón está exponiendo en el Tribunal Supremo su informe final del juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama, en el que ha defendido la prueba de cargo "demoledora" de que los tres formaban una "estructura criminal que nace en el Ministerio de Transportes" en la que de quien dependían las decisiones era del ministro, al que el empresario y "arrepentido" recompensaba con comisiones. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo) (Audio)