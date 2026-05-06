Estudio calcula que eliminar la pobreza en España costaría 24.000 millones, el 1,8 del PIB

Madrid, 6 may (EFE).- Eliminar la pobreza en España costaría 24.000 millones de euros anuales, el 1,8 % del PIB, pero con grandes diferencias entre comunidades autónomas, según estima un estudio publicado este miércoles por la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

El 'Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios' estudia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE y otros datos oficiales la incidencia de la pobreza, su intensidad (cómo de pobres son los pobres) y su inequidad (cuánta desigualdad hay entre los pobres).

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Pese al descenso de la tasa de la población en riesgo de pobreza de un 12 % entre 2015 y 2025, y de un 28 % de las personas en riesgo de pobreza extrema o exclusión, el 19,5 % de la población española sigue en riesgo de pobreza (renta por debajo del 60 % de la mediana) y el 8 % sufre exclusión (renta por debajo del 40% de la mediana).

El estudio incide en que tener un trabajo no libra de la pobreza, ya que un tercio de las personas en riesgo de pobreza de España están ocupadas.

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Las mujeres, los jóvenes y los trabajadores con empleo temporal o de baja remuneración siguen registrando elevados niveles de riesgo de exclusión e incluso algunos colectivos han empeorado en la última década, destaca.

Por ejemplo, en 2015 las mujeres partían de una situación ligeramente más favorable: estaban en riesgo de pobreza el 21,8 % frente al 22,5 % de los hombres, mientras que en 2025, eran el 20,3 % y el 18,6 % de los hombres.

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Por edad, la menor incidencia de pobreza sigue estando en los mayores de 65 años, frente a los más jóvenes, aunque esa tendencia está cambiando ligeramente en los últimos años y en algunas regiones la menor incidencia ya se da en la población en edad de trabajar, como en Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha.

Según el análisis, elaborado por el equipo de investigación del Ivie dirigido por Carmen Herrero e integrado por Antonio Villar y Carlos Albert, la renta necesaria para eliminar la población en riesgo de pobreza oscila entre el 3,9 % del PIB en Andalucía y el 0,6 % en País Vasco.

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Teniendo en cuenta la población en riesgo de pobreza o exclusión y sus rentas medias, calcula un coste de 24.000 millones de euros, un 1,8 % del PIB para eliminar la pobreza. Por su parte, acabar con el riesgo de exclusión tendría un coste más reducido, unos 8.800 millones de euros anuales, un 0,7 % del PIB de cada uno de los años del periodo analizado.

Alerta de las grandes diferencias entre comunidades con respecto al volumen de recursos necesarios para acabar con la pobreza.

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Explica que la renta media de la población en riesgo de pobreza era de 4.869 euros anuales a nivel nacional en 2023, mientras que en Navarra baja hasta los 4.128 euros y en Baleares a 4.362 euros; en el lado contrario, la población en riesgo de pobreza de Galicia cuenta con una renta media de 5.498 euros y en Extremadura, 5.325 euros.

Respecto a las personas en riesgo de exclusión, la renta media en España de 2.849 euros anuales oscila entre los 2.090 euros de mínima en Baleares y los 3.397 de máxima en Aragón.

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A partir de estos datos, acabar con el riesgo de pobreza en cada territorio iría desde un 3,9 % en Andalucía de su PIB, frente al País Vasco donde bastaría con destinar el 0,6 %.

Los autores plantean la necesidad de reforzar los instrumentos de protección social y mejorar los mecanismos de acceso a los mismos, garantizando una coordinación más eficiente entre los diferentes niveles de administraciones públicas.

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Con empleo, pero pobres

Tener un empleo no garantiza eludir la pobreza, ya que un 33 % de las personas en riesgo de pobreza están ocupadas.

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Un porcentaje medio que sube hasta el 40 % en el caso de Baleares, pero que no baja del 25 % en ninguna región en 2025.

Incide en que aunque la tasa de pobreza de la población ocupada se ha reducido desde el 14,8 % de 2015 hasta el 11,6 % de 2025, sigue siendo muy elevada en algunas comunidades. En Andalucía alcanza el 17,4 %, mientras que en Navarra, la probabilidad de que las personas con trabajo entren en riesgo de pobreza es del 6 %.

Sobre las diferencias en la incidencia de riesgo de pobreza (la media en España es del 19,5 %), por encima están Andalucía (27,7 %), Murcia (26,7 %), Extremadura (26,2 %), Comunidad Valenciana (26 %), Castilla-La Mancha (25,9 %) y Canarias (22,9 %). La menor proporción de personas en riesgo de pobreza está en País Vasco (9,3 %), Baleares (11,6 %), Navarra (12,3 %) y Madrid (12,7 %).

Similares diferencias se observan en el caso de la población en riesgo de exclusión, cuya media se sitúa en el 8 % . En la Comunidad Valenciana alcanza el 11,8 %, en Andalucía el 11,4 %, en Murcia el 11,2 % y en Extremadura el 9,9 %. EFE