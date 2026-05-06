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Estudio calcula que eliminar la pobreza en España costaría 24.000 millones, el 1,8 del PIB

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Madrid, 6 may (EFE).- Eliminar la pobreza en España costaría 24.000 millones de euros anuales, el 1,8 % del PIB, pero con grandes diferencias entre comunidades autónomas, según estima un estudio publicado este miércoles por la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

El 'Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios' estudia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE y otros datos oficiales la incidencia de la pobreza, su intensidad (cómo de pobres son los pobres) y su inequidad (cuánta desigualdad hay entre los pobres).

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Pese al descenso de la tasa de la población en riesgo de pobreza de un 12 % entre 2015 y 2025, y de un 28 % de las personas en riesgo de pobreza extrema o exclusión, el 19,5 % de la población española sigue en riesgo de pobreza (renta por debajo del 60 % de la mediana) y el 8 % sufre exclusión (renta por debajo del 40% de la mediana).

El estudio incide en que tener un trabajo no libra de la pobreza, ya que un tercio de las personas en riesgo de pobreza de España están ocupadas.

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Las mujeres, los jóvenes y los trabajadores con empleo temporal o de baja remuneración siguen registrando elevados niveles de riesgo de exclusión e incluso algunos colectivos han empeorado en la última década, destaca.

Por ejemplo, en 2015 las mujeres partían de una situación ligeramente más favorable: estaban en riesgo de pobreza el 21,8 % frente al 22,5 % de los hombres, mientras que en 2025, eran el 20,3 % y el 18,6 % de los hombres.

Por edad, la menor incidencia de pobreza sigue estando en los mayores de 65 años, frente a los más jóvenes, aunque esa tendencia está cambiando ligeramente en los últimos años y en algunas regiones la menor incidencia ya se da en la población en edad de trabajar, como en Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha.

Según el análisis, elaborado por el equipo de investigación del Ivie dirigido por Carmen Herrero e integrado por Antonio Villar y Carlos Albert, la renta necesaria para eliminar la población en riesgo de pobreza oscila entre el 3,9 % del PIB en Andalucía y el 0,6 % en País Vasco.

Teniendo en cuenta la población en riesgo de pobreza o exclusión y sus rentas medias, calcula un coste de 24.000 millones de euros, un 1,8 % del PIB para eliminar la pobreza. Por su parte, acabar con el riesgo de exclusión tendría un coste más reducido, unos 8.800 millones de euros anuales, un 0,7 % del PIB de cada uno de los años del periodo analizado.

Alerta de las grandes diferencias entre comunidades con respecto al volumen de recursos necesarios para acabar con la pobreza.

Explica que la renta media de la población en riesgo de pobreza era de 4.869 euros anuales a nivel nacional en 2023, mientras que en Navarra baja hasta los 4.128 euros y en Baleares a 4.362 euros; en el lado contrario, la población en riesgo de pobreza de Galicia cuenta con una renta media de 5.498 euros y en Extremadura, 5.325 euros.

Respecto a las personas en riesgo de exclusión, la renta media en España de 2.849 euros anuales oscila entre los 2.090 euros de mínima en Baleares y los 3.397 de máxima en Aragón.

A partir de estos datos, acabar con el riesgo de pobreza en cada territorio iría desde un 3,9 % en Andalucía de su PIB, frente al País Vasco donde bastaría con destinar el 0,6 %.

Los autores plantean la necesidad de reforzar los instrumentos de protección social y mejorar los mecanismos de acceso a los mismos, garantizando una coordinación más eficiente entre los diferentes niveles de administraciones públicas.

Con empleo, pero pobres

Tener un empleo no garantiza eludir la pobreza, ya que un 33 % de las personas en riesgo de pobreza están ocupadas.

Un porcentaje medio que sube hasta el 40 % en el caso de Baleares, pero que no baja del 25 % en ninguna región en 2025.

Incide en que aunque la tasa de pobreza de la población ocupada se ha reducido desde el 14,8 % de 2015 hasta el 11,6 % de 2025, sigue siendo muy elevada en algunas comunidades. En Andalucía alcanza el 17,4 %, mientras que en Navarra, la probabilidad de que las personas con trabajo entren en riesgo de pobreza es del 6 %.

Sobre las diferencias en la incidencia de riesgo de pobreza (la media en España es del 19,5 %), por encima están Andalucía (27,7 %), Murcia (26,7 %), Extremadura (26,2 %), Comunidad Valenciana (26 %), Castilla-La Mancha (25,9 %) y Canarias (22,9 %). La menor proporción de personas en riesgo de pobreza está en País Vasco (9,3 %), Baleares (11,6 %), Navarra (12,3 %) y Madrid (12,7 %).

Similares diferencias se observan en el caso de la población en riesgo de exclusión, cuya media se sitúa en el 8 % . En la Comunidad Valenciana alcanza el 11,8 %, en Andalucía el 11,4 %, en Murcia el 11,2 % y en Extremadura el 9,9 %. EFE

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