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Detenida en Granada una holandesa por sustracción internacional de su hija menor en 2021

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Granada, 6 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Granada a una mujer de nacionalidad holandesa acusada de la sustracción internacional de una menor después de trasladarse en 2021 a la Alpujarra junto a su hija, que entonces tenía ocho años, alejándola así durante cinco años de su tutor legal.

Según ha informado este cuerpo armado, el trabajo de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional ha permitido localizar a la ahora detenida en una localidad de la Alpujarra granadina junto a su pareja, la menor sustraída, y otro hijo fruto de la nueva relación.

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La detenida es una mujer de 43 años acusada de un delito de sustracción internacional de menores desde que, en 2021, se trasladó con su hija que entonces tenía 8 años desde Países Bajos a España sin el consentimiento del otro progenitor, que denunció los hechos.

Se activó entonces un procedimiento legal en su país y las autoridades holandesas dictaron una alerta de detención y extradición internacional que se trasladó a la Oficina Sirene y los datos se compartieron en la oficina de España dedicada a fugitivos.

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La investigación ha permitido a la UFAM localizar geográficamente a la arrestada, junto a la menor sustraída que ahora tiene 14 años, en un pueblo aislado de la Alpujarra.

La niña fue ingresada provisionalmente en un centro de protección de menores y ya ha viajado desde el aeropuerto de Málaga a Países Bajos para dar cumplimiento a la sentencia de su país de origen que marca que debe estar con su padre.

La Policía Nacional, que ha contado con el apoyo de agentes de la Guardia Civil de la Alpujarra, ha explicado que el arresto no ha sido sencillo porque la detenida tomaba medidas de seguridad para no ser localizada, como estar empadronada en otra provincia y tener a la niña sin escolarizar.

Los agentes establecieron un dispositivo de entrada exitoso que ha permitido localizar a la detenida, a la menor sustraída, y a un segundo hijo de dos años fruto de otra relación, del que se ha hecho cargo el padre.

La detenida ha pasado a disposición judicial del Tribunal Central de 1ª Instancia, Sección de Instrucción de la Audiencia Nacional, quien la ha dejado en libertad después de activar el retorno de la menor a los Países Bajos. EFE

mro/bfv/mcm

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EFE

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