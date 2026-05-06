El encuentro, suspendido por problemas en el reloj electrónico, se reanudará el 26 de mayo

Barcelona, 6 may (EFE).- El encuentro entre el Asisa Joventut y el Unicaja de Málaga, suspendido el pasado 2 de mayo en el descanso por problemas en el reloj electrónico del pabellón verdinegro, se reanudará el 26 de mayo, según ha resuelto el Juez Único de Competición ACB.

El partido ya se inició media hora más tarde por problemas en el sistema electrónico y al descanso ya no se pudo continuar. Entonces el resultado era 53-33 para los locales, el mismo con el que se reanudará el 26 de mayo.

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Se da la circunstancia de que los andaluces tendrán que volver a jugar en el feudo badalonés mañana jueves 7 de mayo (21.00) ante el AEK Atenas en partido correspondiente a las semifinales de la Liga de Campeones de la FIBA, en una cita en la que no estarán los verdinegros. EFE