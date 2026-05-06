El argentino Guidolin seguirá al frente del Servigroup Benidorm la próxima temporada

Benidorm (Alicante), 6 may (EFE).- El técnico argentino Matías Guidolin continuará la próxima temporada al frente del Servigroup Benidorm, equipo que competirá por segundo año consecutivo en la Superliga Masculina, según anunció este miércoles la entidad benidormense.

Guidolin llegó al club en enero, tras la destitución de Adriano Lamb y cuando el equipo estaba en una situación complicada en la clasificación. El técnico logró reconducir la marcha del equipo y conducirlo a la permanencia en un final de competición muy exigente.

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"Estoy muy contento con la renovación, es algo muy positivo. Quiero agradecer a la directiva del club por la cercanía, el apoyo y el cariño", señaló a los medios del club Guidolin, quien añadió que el equipo afronta "un desafío enorme" para consolidarse en la categoría.

"Queremos mantener gente de la casa y sumar jugadores que aporten jerarquía y calidad. La liga es cada vez más dura y cada jornada será una final", añadió el entrenador.

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Guidolin liderará junto a la dirección del club la planificación deportiva con el objetivo de configurar una plantilla "más amplia y equilibrada" que permita competir "con mayores garantías en una Superliga cada vez más exigente", según explicó la entidad en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la entidad, Mario Rodríguez, destacó la confianza en el técnico argentino. "Ha demostrado su capacidad en momentos difíciles y queremos seguir creciendo con él desde el inicio", indicó.

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Además, el club confirmó la incorporación del también argentino Alejandro Kolevich como segundo entrenador tras su paso por el voleibol alemán y su experiencia en competiciones internacionales y en el ámbito de selecciones. EFE

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