Desmantelan una red francesa que traficaba con hachís que trasladaba desde Cádiz y Girona

Madrid, 6 may (EFE).- La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Office Anti-Stupéfiants francesa, ha desmantelado una organización criminal gala que contaba con dos bases logísticas en Cádiz y Girona donde almacenaban hachís que luego era transportado por carretera hasta Francia.

En la operación han sido detenidas siete personas, tres de ellas en España, que han ingresado en prisión, según informa este miércoles la Dirección General de la Policía.

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La investigación se inició a principios de abril a raíz de una Orden Europea de Investigación de Lyon (Francia) por la posible existencia de un entramado criminal con base logística en España y dedicada al transporte internacional de hachís.

Tras las primeras pesquisas, los agentes detectaron que una organización criminal de origen francés utilizaba como base logística dos guarderías ubicadas en las provincias de Cádiz y Girona.

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Realizaban las cargas de la mercancía en Arcos de la Frontera (Cádiz) donde ocultaban el estupefaciente hasta su posible traslado de forma segura a un segundo emplazamiento ubicado en Fornells de la Selva (Girona).

Este transporte se realizaba mediante vehículos caleteados, preparados con compartimentos ocultos en su interior, hasta su destino final en Francia.

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El pasado 10 de abril los agentes detectaron un vehículo de alta gama saliendo a gran velocidad de la finca ubicada en Cádiz con el objetivo de realizar labores de contravigilancia en la zona y funciones de vehículo lanzadera para detectar cualquier presencia policial durante el trayecto.

Minutos después, observaron un segundo vehículo, con dos ocupantes, que tras darle el alto embistió a uno de los vehículos policiales, quedando ambos inutilizados e iniciando una huida a pie hasta lograr su detención, resultando seis agentes heridos.

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En el interior del vehículo, que había sido robado y tenía matrícula falsa, descubrieron 15 fardos de arpillería con unos 400 kilos de hachís.

Además, se registró la guardería ubicada en Fornells de la Selva donde se encontraron 155 kilos de hachís, una máquina contadora de billetes, un arma corta y dos fusiles de asalto preparados para hacer fuego y diversa munición.

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Finalmente también se consiguió la incautación de tres vehículos de alta gama y la detención de tres personas como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, lesiones, falsedad documental, receptación y atentado a agente de la autoridad.

Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial, todos ellos ingresaron en prisión. Paralelamente, la Office Anti-Stupéfiants detuvo a cuatro personas pertenecientes a este entramado criminal, si bien la investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos. EFE

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