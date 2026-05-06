Camilo, Manuel Carrasco, y María Becerra actuarán en directo durante la XIII Gala de los Premios PLATINO XCARET

(Información remitida por la entidad que la firma:)

Los Premios PLATINO XCARET vuelven a sumar a una importante cantera de artistas para celebrar, en esta ocasión, su decimotercera edición, que tendrá lugar el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México). Grandes voces del panorama musical internacional se suman a la Gala del cine y las series en español y portugués para poner su voz y su música al servicio de la gran fiesta del audiovisual iberoamericano. Así pues, Camilo (Colombia), Manuel Carrasco (España) y María Becerra (Argentina) actuarán en directo durante la ceremonia.

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Camilo pondrá al auditorio en pie con una vibrante interpretación en vivo de unos de sus grandes éxitos. Por su parte, Manuel Carrasco aunará ritmos de flamenco y pop, mientras que María Becerra, quien no pudo estar presente en la anterior edición de los Premios PLATINO, tomará el escenario con una balada pop emocional con tintes urbanos.

Camilo (Medellín, Colombia, 16 de marzo de 1994), ganador de seis Latin GRAMMY, es un cantautor, músico y productor colombiano, considerado uno de los grandes representantes del pop de su generación. Su álbum debut de 2020, Por Primera Vez, debutó en el primer puesto en la lista Latin Pop Album de Billboard y alcanzó la certificación de Platino en cuatro países, incluido Estados Unidos, donde actualmente está certificado 4X Platino. Igualmente, fue nominado a Mejor Álbum Pop Latino en la 63 edición de los GRAMMY, y acumuló más de 2,3 mil millones de reproducciones combinadas.

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Su segundo, Mis Manos, fue lanzado en 2021, convirtiéndolo en el artista más nominado y premiado en la 22 edición de los Latin GRAMMY. El álbum alcanzó el segundo puesto en la lista Latin Pop Albums de Billboard. En septiembre de 2022, Camilo lanzó su tercer álbum de estudio, De Adentro Pa Afuera, con la participación de Camila Cabello, Myke Towers, Grupo Firme, entre otros. El álbum acumuló más de 1,6 mil millones de reproducciones de audio y video hasta la fecha, está certificado Platino en Estados Unidos y alcanzó el sexto puesto en la lista Latin Pop Albums de Billboard. Ese mismo año, colaboró con Telemundo para producir la canción oficial de la cadena para la Copa Mundial de la FIFA 2022. Su documental Camilo: el primer tour de mi vida, se estrenó en noviembre en HBO Max en Estados Unidos y América Latina.

En 2023, Camilo completó la gira De Adentro Pa Fuera Tour, que comenzó en México y colgó el cartel de ‘sold out’ en conciertos de varios países alrededor del mundo, incluido Japón. En septiembre de 2023, se convirtió en uno de los artistas más nominados al Latin GRAMMY por su álbum De Adentro Pa Fuera y por documental que, además, ganó el Premio a Mejor Video Musical Versión Larga. Entre agosto de 2023 y enero de 2024, colaboró con diferentes cantautores e instrumentistas internacionales, incluyendo a Diljit Dosanjh (India), en Palpita; JP Saxe (Canadá), en Moderation; Jacob Collier (Reino Unido), en Mi Corazón; y Nicole Zignago (Perú), en Mimos.

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En enero de 2024, comenzó a grabar las canciones y videos de su álbum más reciente, CUATRO, que fue lanzado el 24 de mayo de 2024. Se trata de un disco profundamente personal, compuesto por 12 canciones que aúna ritmos de salsa, cumbia, pambiche, merengue y vallenato, entre otros. En junio de este mismo, Camilo inició su tercera gira internacional, Nuestro Lugar Feliz Tour, que recorrió Europa, Estados Unidos, México y Colombia, antes de comenzar en 2025 con la etapa latinoamericana de la gira, que lo llevó a Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú. Posteriormente, llevó su gira a México y Colombia, y participó en el Festival Global Citizen de Central Park en Nueva York. En octubre, Camilo dio los últimos dos conciertos del 2025 en Tokio, Japón, antes de regresar al estudio para continuar trabajando en su nuevo álbum que se estima saldrá en agosto 2026.

Manuel Carrasco (Isla Cristina, España, 15 de enero de 1981), con casi 25 años de carrera a sus espaldas, es actualmente el solista masculino español de mayor éxito del panorama musical nacional. Con diez discos publicados y varias giras que batieron todos los récords de ventas en España, el artista andaluz consiguió consolidar una trayectoria brillante en todos los sentidos, fiel a su estilo y, sobre todo, a unas letras que conquistaron a millones de personas a los dos lados del charco. El artista cumple, justo este año, una década desde que llenó su primer estadio, en la Cartuja de Sevilla, aniversario que celebrará con una residencia en el mismo lugar de cuatro noches durante el mes de junio ante casi 300.000 personas.

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Y es que este no ha sido un hito aislado en su carrera. Desde 2016 no ha habido plaza que se resistiera al despliegue de música, espectáculo, energía y diseño de sus actuaciones, como las celebradas en el Metropolitano de Madrid, el Benito Villamarín de Sevilla, el Estadio Iberoamericano de Huelva, el Estadio de Atletismo de Málaga. Destaca su actuación en la Cartuja en 2022 como el concierto con más entradas vendidas de la historia de España, 74.345 localidades despachadas que al año siguiente repitió duplicando en dos días consecutivos en cada ciudad.

En 2019, antes de la pandemia, consiguió reunir a 351.994 espectadores en su gira La cruz del mapa, éxito que repitió en 2023, tras la pandemia, con la gira Corazón y flecha, que congregó a 365.652 espectadores.

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El onubense lanzará el próximo 29 de mayo su nuevo disco inédito, Pueblo Salvaje I, cuyo adelanto, “Oh, si pudiera” ya es todo un éxito en emisoras y plataformas.

Maria Becerra (Quilmes, Argentina, 12 de febrero de 2000) cuenta con más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 5 millones de suscriptores en su canal oficial de Youtube y acumula más de 12 mil millones de visitas entre todos sus videoclips.

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A lo largo de 2024, se consolidó como una de las artistas más importantes de la música latinoamericana. En enero fue parte de la celebración de Año Nuevo en Times Square, frente a más de 50 mil personas. En febrero fue convocada como jurado del Festival de Viña del Mar, donde también protagonizó el show de cierre del evento de habla hispana más relevante del continente.

En marzo hizo historia al convertirse en la primera artista mujer argentina en presentarse en el Estadio River Plate, con dos funciones ‘sold out’ en tiempo récord ante más de 130 mil personas. En abril, debutó en el escenario del Festival Coachella, invitada por J. Balvin para interpretar su hit global “¿Qué Más Pues?”. En mayo presentó “Imán”, y en octubre compartió “Sexo Es La Moda” junto a Yandel, además estrenó “Agora”.

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Cerrando 2024, sorprendió con su versión bilingüe de “Jingle Bell Rock”, una adaptación oficial en la que sumó su voz a la histórica grabación de Bobby Helms, incorporando nuevos versos en español.

Ya en marzo de 2025, lanzó “Tatú”, una balada romántica grabada en vivo ante 500 mil personas durante la Fiesta de la Confluencia en Neuquén. En mayo presentó “Ramen Para Dos”, una balada R&B junto a Paulo Londra, donde introdujo por primera vez a Shanina, uno de los alter egos que forman parte del universo conceptual de su próximo álbum. En julio estrenó “Infinitos como el mar”, la continuación visual de esa historia.

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En agosto debutó como actriz en En el barro, serie original de Netflix, y presentó “7 vidas”, la canción que funciona como cortina musical de la ficción y que encarna el universo emocional de Gladys, uno de los personajes de esta nueva etapa conceptual. En octubre reveló a JoJo —el alter ego más provocador del proyecto— y en noviembre lanzó Quimera, su tercer álbum de estudio y el trabajo más conceptual, íntimo y transformador de su carrera. En diciembre presentó oficialmente el álbum en el Estadio River Plate con un show 360° completamente ‘sold out’ ante más de 170 mil personas, convirtiéndose en la única mujer argentina en presentarse en este estadio a máxima capacidad.

Tony Grox & Lucycalys (Cádiz, España) son dos artistas españoles que han irrumpido con fuerza en la escena contemporánea gracias a una propuesta artística en la que confluyen la electrónica, el pop y las raíces flamencas.

Tony Grox es productor, DJ y compositor, reconocido por su versatilidad y su capacidad para fusionar sonidos electrónicos con influencias urbanas y flamencas. A lo largo de su carrera ha desarrollado un sello propio dentro de la producción musical contemporánea, que le ha valido el reconocimiento de la industria, incluyendo una nominación a los Latin Grammy. Actualmente se encuentra preparando el lanzamiento de su próximo proyecto discográfico, La Juerga, en el que contará con colaboraciones destacadas.

Por su parte, Lucycalys es cantante y compositora con una marcada sensibilidad artística y una sólida presencia escénica. Su propuesta se caracteriza por la fusión de pop y raíces flamencas, así como por una interpretación vocal intensa y emocional que conecta de forma directa con el público.

Tony Grox & Lucycalys unieron fuerzas en Benidorm Fest 2026, donde se alzaron con la victoria con el tema “T Amaré”, una propuesta que cautivó al público y los consolidó como una de las apuestas más destacadas de la edición y que, además, interpretarán sobre las tablas del Teatro Gran Tlachco. La colaboración entre ambos refleja la unión de dos universos creativos distintos que, al encontrarse, generan una propuesta fresca, contemporánea y profundamente conectada con las nuevas tendencias de la música española.

La XIII edición de los Premios PLATINO XCARET es posible gracias al apoyo de Quintana Roo, Riviera Maya y Grupo XCARET, así como de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid

Los Premios PLATINO XCARET son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual), en colaboración con FIACINE (Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas). Todos los eventos contarán con la presencia de Enrique Cerezo, Presidente de EGEDA y Presidente Ejecutivo de los Premios PLATINO; Miguel Angel Benzal, Director General de EGEDA y Premios Platino, Ignacio Rey, Presidente de FIPCA, coorganizadora de los premios junto a EGEDA, y representantes de FIACINE, federación colaboradora. Además, cuentan con el respaldo de ONU Turismo, las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos, WAWA e ICAA, así como con la colaboración de patrocinadores como AIE, Hertz, CREA SGR, L'Oréal, Mrs Greenfilm, Telemundo, Universo, TNT, HBOMAX y The Hollywood Reporter.

Asimismo, IBERIA continúa como compañía aérea oficial, conectando culturas y subrayando su apoyo al talento. Y cumpliendo este año 12 años del patrocinio del Premio del Público. Además IBERIA posibilita —como lo ha hecho desde los inicios de los Premios PLATINO— que los invitados puedan estar presentes en la gran fiesta del audiovisual iberoamericano.

Desde la organización, agradecemos profundamente contar con estas alianzas, que contribuyen a ensalzar las producciones y a reconocer a los creadores más destacados de cada año en los 23 países iberoamericanos.

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