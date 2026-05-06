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El Gobierno contactará con los 14 pasajeros españoles y sus familias a lo largo del día

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Madrid, 6 may (EFE).- El Gobierno tiene previsto contactar a lo largo de este miércoles con los 14 pasajeros españoles, sus familias y los presidentes de las comunidades autónomas de las que proceden para trasmitirles toda la información de la gestión de la crisis generada por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.

Según han explicado fuentes del Gobierno, será el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el que contacte con los presidentes de Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Galicia, Comunitat Valenciana y Asturias, regiones en las que viven los pasajeros afectados.

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Por su parte, responsables de otros departamentos se van a poner en contacto con los pasajeros españoles que están en el barco, aún fondeado en Cabo Verde, así como con sus familias para trasmitirles todos los detalles del dispositivo y tranquilidad ante esta situación.

Desde Moncloa insisten en que han mantenido informado al Gobierno canario en todo momento de las decisiones que se han ido adoptando en las distintas reuniones con organismos internacionales y destacan la necesaria colaboración institucional, que están convencidos de que se va a producir con el ejecutivo de Fernando Clavijo.

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Por ahora, consideran que no es el momento de una reunión entre el presidente Pedro Sánchez y Clavijo, y recuerdan que entre ellos ha habido comunicaciones e intercambio de impresiones a través de whatsapp.

Las fuentes insisten, ante la oposición a que el barco llegue al puerto de Tenerif,e en que España cumple con su deber de atender a estos pasajeros, entre los que hay ciudadanos españoles, y que se acordó que se trataba del primer puerto europeo más cercano con las capacidades técnicas y sanitarias para encargarse de la gestión de esta crisis. EFE

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EFE

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