Pol Lozano: "Es la semana más importante de toda la temporada"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 6 may (EFE).- El centrocampista del Espanyol Pol Lozano afirmó que la próxima semana es "la más importante de toda la temporada" y aseguró que el equipo "se está jugando mucho este fin de semana" en el partido contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, este sábado.

En declaraciones a los medios del club, el futbolista ha recordado que el Espanyol ya ganó al cuadro andaluz en casa (2-1). "Sabemos dónde tenemos que hacerles daño y que si estamos los 90 minutos concentrados podemos sacar un resultado positivo de ahí, segurísimo. Estamos convencidos", auguró.

PUBLICIDAD

Pol Lozano calificó el partido contra el Sevilla, rival directo por evitar el descenso, de "final". "Nos exigirá mucho. Lo debemos hacer es tener confianza y estar a la altura del partido que tenemos este fin de semana. El campo estará lleno y la gente aprieta", argumentó el canterano blanquiazul.

El centrocampista confesó que la racha negativa del Espanyol, que no ha ganado en este 2026, "hace daño" y más después de la primera vuelta del equipo, en la que se instaló en los puestos europeos: "Debemos saber lo que nos jugamos y limpiar la mente. Con tres puntos tendremos confianza. El fútbol son resultados". EFE

PUBLICIDAD

dpb/vmc/cmm