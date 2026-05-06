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Pol Lozano: "Es la semana más importante de toda la temporada"

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Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 6 may (EFE).- El centrocampista del Espanyol Pol Lozano afirmó que la próxima semana es "la más importante de toda la temporada" y aseguró que el equipo "se está jugando mucho este fin de semana" en el partido contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, este sábado.

En declaraciones a los medios del club, el futbolista ha recordado que el Espanyol ya ganó al cuadro andaluz en casa (2-1). "Sabemos dónde tenemos que hacerles daño y que si estamos los 90 minutos concentrados podemos sacar un resultado positivo de ahí, segurísimo. Estamos convencidos", auguró.

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Pol Lozano calificó el partido contra el Sevilla, rival directo por evitar el descenso, de "final". "Nos exigirá mucho. Lo debemos hacer es tener confianza y estar a la altura del partido que tenemos este fin de semana. El campo estará lleno y la gente aprieta", argumentó el canterano blanquiazul.

El centrocampista confesó que la racha negativa del Espanyol, que no ha ganado en este 2026, "hace daño" y más después de la primera vuelta del equipo, en la que se instaló en los puestos europeos: "Debemos saber lo que nos jugamos y limpiar la mente. Con tres puntos tendremos confianza. El fútbol son resultados". EFE

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dpb/vmc/cmm

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