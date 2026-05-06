El jueves, el tiempo será inestable en toda España, con lluvias y tormentas

Madrid, 6 may (EFE).- El jueves será un día inestable en la mayor parte de España, con cielos nubosos o cubiertos desde primeras horas en regiones del norte peninsular, así como del sureste y Baleares -donde se prevén precipitaciones localmente fuertes-, mientras en el resto la nubosidad irá en aumento y afectará a casi todo el territorio con chubascos y tormentas.

Con este pronóstico, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para mañana aviso naranja por lluvias en la Comunidad Valenciana, y amarillos por lluvias y tormentas en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, País Vasco, y La Rioja.

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Se prevén chubascos y tormentas fuertes en amplias zonas de Baleares y de los tercios norte y este peninsulares, así como del centro; habrá probabilidad de que sean muy fuertes dejando acumulados importantes en el entorno del cabo de la Nao y con menor probabilidad en el archipiélago balear.

En el resto, según la Aemet, la nubosidad irá aumentando y dejará chubascos y tormentas, que irán localmente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, y terminarán por afectar a la mayor parte del territorio exceptuando al tercio suroeste, donde no se esperan.

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Se prevén bancos de niebla matinales en el norte y sierras del sureste peninsular; heladas débiles en las zonas montañosas del norte peninsular y nevadas en el Pirineo por encima de los 2.000 metros.

Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos, áreas mediterráneas y cuadrante sureste peninsular, aumentando en el cuadrante noroeste, centro norte y área pirenaica. En las mínimas predominarán los descensos en Canarias y el Cantábrico y los aumentos en el interior peninsular, con pocos cambios en el resto.

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Soplará viento moderado del nordeste y este en Canarias, Baleares y litorales del Levante y del Cantábrico; del norte en los de Galicia y del oeste en regiones de Andalucía occidental. Habrá viento flojo en el resto, predominará las componentes este y sur en el tercio oriental y las oeste y sur en el resto.

- GALICIA: brumas matinales y vespertinas en el interior y probables nieblas en zonas altas. Cielo poco nuboso, con aumento a cubierto y chubascos, que serán fuertes en el centro y la montaña de Lugo e irán acompañados de tormentas fuertes. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso.

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En el interior, viento flojo variable con intervalos de moderado; en el litoral, viento flojo a moderado.

- ASTURIAS: brumas matinales y vespertinas en el interior y nieblas en zonas altas. Cielo poco nuboso, aumentando a cubierto, con chubascos fuertes acompañados de tormentas fuertes en el interior. Temperaturas mínimas con cambios ligeros o sin cambios; máximas en ascenso, generalmente ligero. Viento flojo a moderado en el litoral, y flojo variable en el interior.

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- CANTABRIA: brumas matinales y vespertinas en la cordillera. Cielo nuboso o poco nuboso, con abundante nubosidad de evolución y chubascos fuertes acompañados de tormentas fuertes, menos probables en Liébana. Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios; máximas en ascenso, localmente notable en el interior y ligero en el litoral.

En el interior, viento flojo variable con intervalos moderados; en el litoral, viento moderado con intervalos fuertes.

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- PAÍS VASCO: brumas matinales en zonas altas. Cielo nuboso o poco nuboso, con abundante nubosidad de evolución y chubascos y tormentas fuertes. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el suroeste y sin cambios en el resto; máximas en ascenso, menos acusado en el tercio sur. En el interior, viento flojo variable con intervalos moderados; en el litoral, viento moderado.

- CASTILLA Y LEÓN: probables brumas y bancos de niebla matinales. Intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna y chubascos en el norte montañoso y mitad este donde serán más dispersos; en el resto, ocasionalmente pueden ir con tormenta y granizo, mientras en la mitad este pueden ser localmente fuertes. Temperaturas en ascenso.

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Viento variable, flojo o moderado, con probables rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas.

- NAVARRA: cielo nuboso o poco nuboso, con abundante nubosidad de evolución y chubascos dispersos, que pueden ir acompañados de alguna tormenta y ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ascenso, notable en la vertiente cantábrica y ligero en la Ribera. Viento flojo variable arreciando y rolando a flojo y moderado.

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- LA RIOJA: probables brumas y bancos de niebla matinales. Intervalos nubosos con nubosidad de evolución, con chubascos, localmente pueden ser fuertes, y ocasionalmente pueden ir con tormenta y granizo. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso y máximas en ascenso. Viento variable, flojo o moderado, con probables rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso, aumentando a nuboso, con chubascos acompañados de tormenta en el sistema Ibérico, donde pueden ser localmente fuertes, y en el Pirineo. Temperaturas mínimas y máximas en ascenso o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a ocasionalmente moderado en la depresión del Ebro.

- CATALUÑA: intervalos de nubes bajas tendiendo a nubes de evolución en el interior de la mitad norte. Se prevén chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en el Pirineo, que con baja probabilidad pueden extenderse a otras zonas. Temperaturas mínimas en ascenso o con pequeñas variaciones; máximas en descenso, en ascenso o con cambios ligeros.

Viento flojo de dirección variable.

- EXTREMADURA: probables brumas y bancos de niebla matinales. Cielo poco nuboso, con aumento de la nubosidad y probabilidad de precipitaciones dispersas y alguna tormenta en el norte y este. Temperaturas sin cambios o en ascenso. Viento variable, flojo o moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos nubosos, con abundante nubosidad de evolución, con lluvias y chubascos acompañados de tormentas que podrían ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas en aumento; máximas con cambios ligeros. Vientos flojos.

- CASTILLA-LA MANCHA: probables nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas altas del sur y sureste de Albacete y de la Serranía de Cuenca. Intervalos nubosos, con abundante nubosidad de evolución y lluvias y chubascos acompañados de tormenta, que pueden ser localmente fuertes en algunas zonas.

Temperaturas mínimas en aumento; máximas en descenso o con cambios ligeros. Vientos flojos.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo nuboso aumentando a cubierto. Hay probabilidad de chubascos localmente muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta en el litoral del sur de Valencia y del norte de Alicante; en el resto, hay probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso en el interior, más ligero en el litoral. Viento flojo de dirección variable de madrugada.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos cubiertos, con chubascos localmente fuertes y tormentas ocasionales que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes; tendiendo a abrirse algunos claros. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso, más acusado en el interior. Vientos flojos variables.

- BALEARES: intervalos nubosos aumentando a nuboso o cubierto, con chubascos que podrían ser localmente fuertes y acompañados de tormenta. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con intervalos de moderado.

- ANDALUCÍA: intervalos muy nubosos en el tercio oriental, con chubascos localmente fuertes y tormentosos que pueden ir acompañados de granizo y rachas ocasionalmente muy fuertes. Poco nuboso en el resto, con nubosidad de evolución. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso o sin cambios en el resto.

Vientos flojos variables, con intervalos moderados.

- CANARIAS: cielo poco nuboso en Lanzarote y Fuerteventura. En las islas montañosas nuboso en general, con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en la vertiente norte y en el interior. En el caso de La Palma no se descarta que puedan ser localmente moderadas y persistentes.

Temperaturas en ligero descenso, especialmente las máximas en zonas del interior, donde puede ser localmente moderado. Viento entre flojo y moderado. EFE