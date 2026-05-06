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Incibe alerta de enlaces que suplantan a la tienda de Lidl con productos demasiado baratos

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León, 6 may (EFE).- El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado este miércoles de una campaña fraudulenta que suplanta a la tienda oficial de Lidl mediante anuncios en los buscadores con productos excesivamente baratos en comparación a su precio original.

Existen múltiples enlaces que simulan ser la tienda oficial de Lidl y que los ciberdelincuentes anuncian en los buscadores a través de la sección de productos patrocinados que se muestran en la parte superior de página.

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Además, estos enlaces se propagan por la aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp, lo que consigue que el alcance de ataque sea mayor, ha informado este miércoles el Incibe en un comunicado.

Para captar a las víctimas, los productos que se ofrecen son excesivamente baratos en comparación a su precio original y el objetivo es robar datos y recibir cuantías económicas de compras falsas.

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Para identificar que estos anuncios son fraudulentos, el Incibe recomienda fijarse en si la URL a la que redirigen es legítima o no.

 "Las empresas grandes siempre usan su dominio oficial (ej. lidl.es). Si la dirección no termina en .es o .com y no contiene el nombre exacto de la marca es posible que la página sea fraudulenta", han señalado desde el centro tecnológico. EFE

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EFE

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