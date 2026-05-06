Espana agencias

Denuncian que 30 sanitarios del Hospital Costa del Sol (Marbella) duermen en sus vehículos

Guardar
Google icon

Marbella (Málaga), 6 may (EFE).- El sindicato CSIF ha señalado que unos treinta profesionales sanitarios del Hospital Costa del Sol, de Marbella, viven en sus vehículos particulares (coches, autocaravanas o furgonetas) ante la imposibilidad de encontrar un alojamiento asequible.

El delegado de CISF en la Costa del Sol, Juan Carlos Arjona, ha explicado a EFE que, por ejemplo, un celador en turno de mañana puede cobrar sobre 1.200 euros, pero le piden por una habitación 600 o 700 euros y además tiene que continuar asumiendo los gastos de su familia en su ciudad de origen.

PUBLICIDAD

Ha señalado que no puede asumir esos gastos porque "le cuesta dinero" ir a trabajar y ha recordado que este problema "no es de ahora, es de hace ya tiempo".

Ha lamentado que todos "miren para otro lado" ante una situación que con la llegada de la temporada estival y el aumento de las contrataciones de verano cree que se agravará.

PUBLICIDAD

Ha relatado que no todos aguantan esta situación y que hay quienes "llegan, prueban y cuando ven que la situación es tan caótica, renuncian al contrato".

Entre quienes se encuentran en esta situación hay algunos con una autocaravana que aparcan en el aparcamiento de personal del hospital y duermen en ella, pero también hay otros que tienen un coche o una caravana y cuando estacionan se les notifica que está prohibido.

Ha dicho que el problema se ha acrecentado con los inconvenientes del transporte, ya que muchos empleados del Hospital Costa del Sol -y también los pacientes- no tienen cómo llegar a sus puestos de trabajo si no viven cerca o disponen de su propio vehículo. EFE

eg/ebg/vg/jlp

(Foto)(Vídeo)

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Senado aprueba pedir moratoria frenar derrumbe de viviendas afectadas por Ley de Costas

Infobae

Camilo, Manuel Carrasco, y María Becerra actuarán en directo durante la XIII Gala de los Premios PLATINO XCARET

Infobae

El Gobierno y las comunidades pactan repartir 142,5 millones para el Plan Corresponsables

Infobae

Mónica García defiende que ha informado a Clavijo y pide dejar de lado la "polémica política"

Mónica García defiende que ha informado a Clavijo y pide dejar de lado la "polémica política"

Kike Salas: "Nunca hemos estado muertos y con esa energía vamos a ir el sábado"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno canario planta cara a Moncloa: cuestiona la decisión del Ejecutivo de Sánchez de que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias

El Gobierno canario planta cara a Moncloa: cuestiona la decisión del Ejecutivo de Sánchez de que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias

Marlaska explica por qué la OMS elige a España para la gestión del crucero del hantavirus: “Tienen las capacidades técnicas necesarias”

El PP se sube al lío político del crucero con hantavirus y entra al choque con la ministra de Sanidad: “No confiamos en su gestión”

Vox compara la escala del crucero con hantavirus en Canarias con la entrada de migrantes: “Como si no llegaran todos los días”

Clavijo, presidente de Canarias, asegura que solo dispone de una cama de alto aislamiento para atender a los enfermos por hantavirus

ECONOMÍA

Las aerolíneas españolas ‘blindan’ el verano: sin cancelaciones de vuelos y sin subida de precios pese al alza del combustible

Las aerolíneas españolas ‘blindan’ el verano: sin cancelaciones de vuelos y sin subida de precios pese al alza del combustible

Los precios del MV Hondius, el crucero de lujo que ha sufrido un brote de hantavirus: hasta 1.400 euros la noche por una suite con balcón

La actividad del sector privado español cae por primera vez en dos años y alerta de un posible enfriamiento de la economía

La guerra en Irán restará dos décimas al crecimiento de la economía española en 2026 y empujará la inflación hasta el 3,3%, según Funcas

El Parlamento Europeo pide a España que reconsidere el cierre de la central nuclear de Almaraz hasta al menos 2040

DEPORTES

La suspensión de Gerard Piqué por su última polémica con los árbitros: seis partidos de sanción y una inhabilitación de dos meses

La suspensión de Gerard Piqué por su última polémica con los árbitros: seis partidos de sanción y una inhabilitación de dos meses

Almeida entra en la polémica sobre la eliminación del Atlético: “No han querido que estuviese en la final de la Champions”

La confesión del exjugador del Celta Pape Cheikh: “Mi mejor amigo me drogó y me hizo firmar un poder general. Con eso compró dos locales y un coche muy caro”

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Álvaro Carreras da por cerrado el altercado con un compañero en el Real Madrid: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”