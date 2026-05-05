Un fallecido y un herido en una colisión múltiple en la A-49 en Ayamonte (Huelva)

Huelva, 5 may (EFE).- Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida con pronóstico grave en una colisión múltiple en la autovía A-49 a su paso por el municipio onubense de Ayamonte a última hora del lunes, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

El accidente de tráfico se produjo sobre las 22:03 horas, cuando numerosos conductores alertaron de un siniestro con cinco vehículos implicados en el kilómetro 131.

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Al lugar acudieron efectivos de Guardia Civil, Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.

Los servicios sanitarios evacuaron a un hombre de 35 años al hospital Juan Ramón Jiménez, al tiempo que certificaron el fallecimiento de otra persona, sin que haya trascendido hasta el momento su identidad. EFE

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