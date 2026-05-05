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¿Qué se sabe de la visita del papa a España hasta ahora?

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Raquel de Blas

Madrid, 5 may (EFE).- A falta de un mes para que el papa León XIV llegue a España, la Santa Sede aún no ha confirmado el programa oficial del viaje apostólico del pontífice, que recorrerá Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife entre el 6 y el 12 de junio.

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El cuarto viaje internacional de su reciente pontificado será la primera estancia de un pontífice en territorio español en quince años, tras el último viaje realizado por Benedicto XVI en 2011, y supondrá también el primer viaje de un papa durante el reinado de Felipe VI.

Aunque el Vaticano aún no ha confirmado de forma oficial todos los actos de la agenda de León XIV, ya han trascendido algunos detalles del itinerario. A continuación, un listado con lo que se sabe por ahora de este viaje.

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León XIV llegará a Madrid por la mañana el 6 de junio y permanecerá en la capital hasta el día 9 por la mañana, cuando viajará a Barcelona.

En la ciudad condal estará hasta el día 11 por la mañana, y desde allí se desplazará hasta Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife, donde permanecerá hasta el 12 por la tarde, cuando regresará a Roma

El avión papal aterrizará el sábado 6 de junio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde será recibido por los reyes como jefe de Estado.

Ese mismo día tendrá lugar una gran vigilia de oración con jóvenes que previsiblemente será en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu, contará con la participación directa de los jóvenes y culminará con unas palabras del pontífice y la celebración de una adoración eucarística. Previamente, el papa recorrerá la zona saludando a los peregrinos desde el papamóvil.

Al día siguiente, el domingo 7 de junio, el papa oficiará en la plaza de Cibeles una misa por la festividad del Corpus Christi y tras su celebración presidirá una procesión eucarística por las zonas aledañas.

De la agenda del lunes 8 de junio, se conoce que la presidenta del Congreso de los Diputados y el presidente del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, han enviado sendas cartas al León XIV para invitarle a sus sedes y se espera que se celebre una sesión conjunta de ambas cámaras.

Entre los actos y encuentros que Robert Francis Prevost llevará a cabo en la capital está previsto que visite la sede de la Conferencia Episcopal Española, que este año conmemora su 60º aniversario, y el lunes se perfila como una de las fechas idóneas.

El pontífice llegará el martes 9 de junio a Barcelona, que este año celebra el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926 en la ciudad condal.

Coincidiendo con ese aniversario, el miércoles 10 de junio se inaugura la Torre de Jesucristo, la más alta de la basílica de la Sagrada Familia, y, aunque no está confirmado de forma oficial, está previsto que León XIV participe en ese acto.

Otros de los eventos que se barajan en la agenda del papa es su visita a la Abadía de Montserrat el próximo 10 de junio y un encuentro multitudinario con jóvenes en el Estadio Olímpico Lluis Companys de Montjuic.

Recogiendo el deseo de su antecesor el papa Francisco de conocer de primera mano el drama migratorio que vive el archipiélago canario, el pontífice cerrará su viaje a España en Canarias, donde visitará Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

En cada una de las islas están prevista la celebración de una misa multitudinaria, en el estadio de Gran Canaria, en la capital, y en el Puerto de Santa Cruz, en Tenerife, como cierre a su viaje apostólico.

Asimismo, León XIV tendrá algún tipo de encuentro con personas migrantes, aunque por el momento no han trascendido los detalles del mismo.

La asistencia a todos los actos que realizará el papa León XIV será gratuita, aunque los que deseen asistir deberán inscribirse previamente, de manera individual o través de un grupo (parroquias, colegios, institutos de vida consagrada, movimientos, etc.), en la web del viaje del papa (www.conelpapa.es), lo que permitirá a la organización distribuir mejor a los asistentes, así como tener una previsión para cuestiones logísticas.

Son 21.500 los voluntarios que se han inscrito para echar una mano durante la visita del papa León XIV. En concreto, según han detallado a EFE fuentes del comité organizador, en Madrid se han registrado 18.000; en Tenerife, 1.300; en Gran Canaria, 1.200, y en Barcelona, 1.000 personas.

La visita del pontífice movilizará a una parte importante de la prensa nacional e internacional para cubrir el viaje. De hecho, en el plazo previsto se han acreditado 3.307 profesionales -la mayoría españoles-, aunque, según las fuentes consultadas, hay casi otros 3.300 que lo han hecho más tarde.

La visita del papa tendrá un coste de al menos 15 millones de euros y un impacto económico superior a los 100 millones de euros, según los cálculos de los organizadores, que prevén cubrir el presupuesto con benefactores.

Existen tres tipos de financiadores: los fieles, con aportaciones pequeñas; las empresas, fundaciones y patrocinadores, y las administraciones públicas. En este sentido, ha habido críticas porque los grandes benefactores que donen entre medio millón y un millón de euros mantendrán un encuentro personal con el papa.

El lema elegido para el viaje es 'Alzad la mirada' y el himno creado para la ocasión es una canción titulada 'Alza la mirada', compuesta por once compositores y con coros de más de 1.700 voces grabados en las cuatro ciudades que visitará León XIV.

Por su parte, el logotipo es obra de la diseñadora gráfica María del Mar Chapa y está construido como "un círculo abierto en acción" en el que aparecen la Virgen de la Almudena en el centro "como eje y corazón del movimiento" y lugares icónicos de las sedes del viaje: la puerta de Alcalá (Madrid), la Sagrada Familia (Barcelona), y el mar (Canarias). EFE

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EFE

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