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El Supremo prevé dejar el juicio a Ábalos, Koldo García y Aldama visto para sentencia

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Madrid, 6 may (EFE).- El Tribunal Supremo acoge este miércoles la decimocuarta sesión y, si se cumple su calendario, la última del juicio por presunta corrupción al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama con los informes finales de acusaciones y defensas.

Los siete magistrados que conforman el tribunal tenían previsto poner fin al juicio el martes, si bien finalmente concedieron un día a las defensas del también exdirigente socialista y su exasesor para que estudiasen los ligeros cambios introducidos por el fiscal en sus conclusiones definitivas.

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Será el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien abra esta última jornada después de que el lunes confirmase sus peticiones de pena para los acusados: 24 años de cárcel para el exministro, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama, a quien finalmente no aplicó la atenuante muy cualificada de confesión.

Los acusa de delitos como organización criminal o cohecho y, en el caso de Ábalos y su exasesor -en prisión preventiva desde noviembre- también tráfico de influencias o malversación, entre otros.

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Con su informe, Luzón tratará de apuntalar su tesis de que Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama conformaron una organización criminal para cobrar comisiones de este empresario a cambio de favorecerle con contratos públicos y de influir a su favor en sus relaciones con la administración.

Para ello se servirá de la declaración del propio Aldama, que reconoció esa tesis acusatoria y atribuyó a los otros acusados el cobro de mordidas millonarias, con un relato en el que hizo hincapié en su colaboración con la Justicia.

El abogado de Aldama discrepó el lunes de la "intensidad de atenuación apreciada" por el fiscal, en busca de una atenuante "muy cualificada" de confesión para rebajar en dos grados su condena y evitar su ingreso en prisión.

Estas pretensiones sí han sido acogidas por las acusaciones populares que lidera el PP, que incidió en cómo la colaboración de Aldama ha favorecido el descubrimiento de otras conductas presuntamente delictivas, que se investigan en la Audiencia Nacional, y que este miércoles su abogado expondrá en su informe.

Tras las acusaciones, será el turno de las defensas: primero la de Aldama, que buscará profundizar en esa colaboración que encabezó su defendido cuando estaba en prisión preventiva por un fraude en el sector de hidrocarburos por el que sigue investigado en otra causa; y después las de Koldo García y José Luis Ábalos, que insisten en su inocencia y piden la absolución.

Si todo transcurre según lo previsto por la Sala, la exposición de los informes finales dará paso al turno de última palabra de los acusados, que tendrán la oportunidad de volver a dirigirse al tribunal.

Tras ese trámite, el juicio quedará visto para sentencia tras 14 jornadas. EFE

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