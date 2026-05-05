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El IBEX 35, tras abrir plano, sube el 0,36 % y recupera los 17.400 puntos pese a la banca

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Madrid, 5 may (EFE).- El principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, que abrió este martes plano, sube el 0,36 % en los primeros compases de cotización y recupera los 17.400 puntos, a pesar de la caída que registra toda la banca, con el Sabadell a la cabeza tras presentar resultados.

Tras la apertura, el IBEX 35 alcanza los 17.424,4 puntos tras subir ese 0,36 %. Las ganancias del año son del 0,67 %.

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Dentro del indicador, el Sabadell, que ha presentado resultados, lidera las pérdidas del IBEX 35 al bajar el 2,46 %, seguido de Unicaja, que tras comunicar sus cuentas también cede el 0,98 %.

Bankinter también se deja el 0,51 %; BBVA, el 0,34 %; Santander, el 0,28 %, y CaixaBank, el 0,14 %.

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En el lado de las ganancias destaca Indra, que sube el 2,68 %; mientras que Telefónica suma el 1,99 %.

Inditex avanza el 0,79 %; Iberdrola, el 0,61 %; y Repsol, el 0,22 %.

La Bolsa española partía este martes de los 17.356,1 puntos, tras cerrar la víspera con una importante caída del 2,39 %, después de que el brent repuntara con fuerza, más del 5 %, ante el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz.

Dichas tensiones también provocaron caídas en Wall Street, aunque sus futuros adelantan a esta hora leves subidas.

Mientras, y pese al bloqueo del estrecho de Ormuz, vía marítima clave, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja a esta hora el 0,84 %, hasta los 113,48 dólares.

El petróleo Texas (WTI, por sus siglas en inglés), de referencia en EE. UU., se deja el 1,79 %, hasta los 104,51 dólares el barril.

En este contexto, en Asia, donde este martes siguen sin operar la Bolsa de Shanghái y la de Tokio por festivo, el Hang Seng de Hong Kong baja el 0,95 %.

En Europa, el euro sigue a la baja y se cambia a 1,163 dólares, y la tendencia es positiva, a excepción de Londres, que cede el 1,08 %.

Milán suma el 0,75 %; París, el 0,18 %; y Fráncfort, el 0,13 %.

En otros mercados, el oro sube el 0,67 %, hasta los 4.554,22 dólares, en tanto que el bitcóin avanza el 1,42 % hasta los 80.977,86 dólares.

La rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 3,549 %, en una jornada en la que en Estados Unidos se conocerá la balanza comercial de marzo, además del PMI se servicios. EFE

(foto)(vídeo)

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EFE

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