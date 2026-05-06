Sentido un terremoto de magnitud 3 con epicentro en Córdoba

Sevilla, 6 may (EFE).- Un terremoto de magnitud 3 y epicentro en Córdoba ha sido sentido este miércoles, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Según el organismo, este seísmo se ha registrado a las 4:29 horas de este miércoles, a 5 kilómetros de profundidad.
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El terremoto, con una latitud de 37.79 grados norte y una longitud de 4.65 grados oeste, ha sido sentido por la población. EFE
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