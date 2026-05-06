Un paseo en libro por la memoria de Madrid a través del Museo del Prado

Ana Márquez

Madrid, 6 may (EFE).- El Museo del Prado es una de las mayores pinacotecas del mundo y, dentro de su universalidad, también muestra el Madrid más castizo e histórico: esta es la premisa del libro ‘Madrid en el Prado’, de Sonia Taravilla, conocida en redes sociales como 'El sereno de Madrid'.

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En el Prado se puede rastrear la historia de Madrid a través de obras como ‘El dos de mayo de 1808 en Madrid’, de Francisco de Goya, las celebraciones de San Isidro o los retratos de Carlos III, que forman parte de ese relato visual que conecta el arte con la identidad de la ciudad.

Sonia Taravilla (Madrid, 1982), con su 'alter ego' en redes sociales, divulga desde 2021 la historia local y demuestra una defensa férrea del patrimonio, ejerciendo como una 'neosereno' que narra lo que sucede en la capital.

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En una entrevista con EFE, Taravilla asegura que su intención con este libro es que la gente se dé cuenta de que en la universalidad del Prado, el museo más importante de España, también se encuentra la historia de Madrid. “La idea era contar historias de Madrid a través del Museo del Prado, es decir, a través de sus colecciones”, afirma.

No todos los cuadros de los que habla en el libro están expuestos en los pasillos del Prado; algunos -aunque formen parte de su colección- han sido cedidos a otras instituciones, como el Palacio de la Delegación del Gobierno o el Museo de Historia de Madrid, donde presentará su libro este jueves.

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El texto está dividido en cinco partes: acontecimientos históricos en Madrid; personajes matritenses; jaranas y festividades; el Madrid desaparecido; y aquello que sucedió en el museo y sus alrededores.

“El Museo del Prado no es de Madrid, pero Madrid está muy presente en el museo a través de sus personajes y de sus pinturas y, por supuesto, quien viene a Madrid viene al Prado”, defiende Taravilla, quien cree que donde mejor está reflejada la ciudad es en la sala dedicada a las pinturas del siglo XIX.

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‘Los fusilamientos del 3 de mayo’ o ‘La pradera de San Isidro’, ambos de Francisco de Goya, son para Taravilla los cuadros con los que los madrileños se sienten más identificados, aunque destaca otros muchos que también reflejan la historia de la ciudad.

Uno de ellos es ‘El motín de Esquilache’, también de Goya, que refleja cómo los madrileños se alzaron contra la orden de acortar las capas y prohibir el uso del sombrero de ala ancha durante el reinado de Carlos III.

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Dentro de las historias del Madrid que ya no está, la autora apunta al Palacio de Godoy, situado en el barrio de los Austrias, que, aunque todavía se conserva, perdió parte de su estructura con las obras de la calle Bailén en los años 30 del siglo XX y que, en su interior, albergó algunas de las obras más icónicas de Goya, como ‘Las majas’.

Hablando del Madrid desaparecido y de Goya no podía faltar la historia de sus 'pinturas negras', que se encontraban en la Quinta del Sordo y que hoy conserva el museo.

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Pero Madrid es más que Goya y Diego Velázquez -que no nació en la capital pero desarrolló allí buena parte de su producción-, y Taravilla señala a otros grandes nombres: Manuel Castellanos, Francisco Rizi, Rosario Weiss y Teresa Nicolau.

La historia de una ciudad puede narrarse desde muchas perspectivas y una de ellas es reconocer el Madrid de una época a través de sus cuadros. EFE

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amc/rcs/ros

(Foto) (Vídeo)

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