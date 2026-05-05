Carreño accede al cuadro principal de Roma tras la retirada de Wawrinka

Roma, 5 may (EFE).- El español Pablo Carreño accedió este martes al cuadro principal del Masters 1.000 de Roma tras la retirada del tenista suizo Stan Wawrikna antes de que comenzara el partido.

El asturiano, de 34 años y actual número 91 del ránking, avanzó sin necesidad de saltar a la pista después de que Wawrinka, de 41 años y exnúmero 3 del mundo en 2014, causara baja.

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El español, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras derrotar a Novak Djokovic en el partido por el tercer puesto, se colocó en el cuadro principal del torneo celebrado en el Foro Itálico de Roma, que comienza el miércoles.

A la espera del resultado de los españoles Daniel Mérida, Martín Landaluce y Pablo Llamas, que se juegan también el acceso al cuadro principal, Carreño se suma en la fase final del torneo romano a los españoles Pablo Jódar, Jaume Munar, Alejandro Davidovich-Fokina y Roberto Bautista. EFE

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