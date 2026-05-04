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Un profesor se enfrenta a 14 años de cárcel acusado de agresión sexual a varias alumnas

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Madrid, 4 may (EFE).- Un profesor de un instituto de Villanueva del Pardillo (Madrid) se enfrenta a una petición de 14 años de cárcel por parte de la Fiscalía por agresiones sexuales a al menos cuatro alumnas de 15 y 16 años, en un juicio que ha comenzado este lunes y que se celebra a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Madrid.

La Sección 15 de la Audiencia madrileña ha comenzado la vista oral, sobre la que no han trascendido muchos detalles por expreso deseo de las partes, para preservar la privacidad del proceso, han explicado a EFE fuentes jurídicas.

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En el proceso de instrucción las declaraciones de las víctimas no fueron consideradas prueba preconstuida de cara al juicio, de modo que tienen que volver a declarar ahora, detallan las fuentes.

El docente daba clases de Matemáticas en un instituto de Villanueva del Pardillo y, según las acusaciones, envió notas a las víctimas para lograr quedarse a solas con ellas en un despacho y allí perpetrar las agresiones durante el curso 2019-2020, cuando las alumnas tenían entre 15 y 16 años.

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Por su parte, la defensa del acusado niega los hechos al considerar que no quedan probados y solo le incriminan los testimonios de las alumnas denunciantes.

Está previsto que el juicio se prolongue durante varios días. EFE

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EFE

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