UGT señala al uso del periodo de prueba o al empleo parcial como "sombras" tras la reforma

Madrid, 4 may (EFE).- El incremento de las bajas por no superar el período de prueba en los contratos indefinidos, los de muy corta duración, los niveles de parcialidad o el exceso de horas extras son algunas de las "sombras" que UGT ha señalado en un informe en el que ha hecho balance del mercado laboral tras las últimas reformas.

En el estudio presentado este lunes en rueda de prensa, UGT pone en valor las cifras de empleo y la mejora de la calidad del mismo gracias a la reforma laboral pactada con la patronal o las mejoras del salario mínimo.

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"La consolidación del contrato indefinido como forma ordinaria de contratación, la recuperación de derechos previamente recortados, el reequilibrio de la negociación colectiva y el notable incremento del salario mínimo interprofesional han contribuido decisivamente a crear un mercado laboral más sólido y justo", subraya el informe, que busca también señalar los problemas que persisten.

"No queremos ser autocomplacientes (...) hay grandes mejoras pero persisten retos estructurales", ha incidido la secretaria ejecutiva de UGT, Cristina Estévez.

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Y entre lo que ha definido como "sombras" ha incluido el aumento de bajas por no superar el periodo de prueba en los indefinidos y que se han multiplicado por cinco frente a 2019, al pasar de 5.900 a 31.600.

"Es necesario que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desarrolle campañas específicas para vigilar y, en su caso, corregir el posible uso fraudulento del periodo de prueba", añade el informe.

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Junto a esto, también apuntan que el 38,4 % de los contratos temporales tiene una duración inferior a un mes, un porcentaje que sigue en niveles similares desde 2021.

"La elevada concentración en contratos de muy corta duración obliga a analizar si la temporalidad remanente responde exclusivamente a necesidades productivas transitorias o persiste en algunos casos una sucesión continua de contratos que fragmentan las trayectorias laborales y limitan la estabilidad efectiva del empleo", advierte el sindicato.

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En cuanto a la parcialidad, UGT incide en que se ha convertido en un "contrato fallido" por su elevado grado de involuntariedad, perjudicando especialmente la carrera profesional de las mujeres.

También pone también el acento en las horas extraordinarias no remuneradas que siguen representando un 39 % del total, lo que supone 2.500 millones anuales de pérdidas salariales para las personas trabajadoras y una merma de ingresos para la Seguridad Social que cifran en 775 millones.

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"El balance general del mercado laboral es claramente positivo. Se han producido avances muy relevantes en la creación de empleo, la reducción del desempleo y la mejora de la estabilidad laboral, consolidando un cambio de tendencia respecto a etapas anteriores", concluye el informe.

Sin embargo, "estos avances conviven con problemas estructurales y el reto para los próximos años consiste en consolidar los avances logrados y avanzar en la resolución de los problemas que persisten", inciden.

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Con todos estos puntos, el sindicato reclama que haya una mesa de diálogo social sobre empleo donde abordar propuestas de mejora ya que ahora la participación de los agentes sociales se limita a su presencia institucional en algunos órganos. EFE