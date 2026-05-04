Espana agencias

El artista Igshaan Adams crea tapices y "nubes de polvo" desde la danza para el Guggenheim

Guardar

Bilbao, 4 may (EFE).- El artista sudafricano Igshaan Adams muestra en el Museo Guggenheim Bilbao una serie de tapices creados para este espacio a partir del acto de tejer sobre plantillas con "huellas de danza", que se acompañan de esculturas parecidas a "nubes", evocadoras del polvo que dejan las pisadas rítmicas de los bailarines.

El artista, acompañado de la directora del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, y la comisaria de la muestra, Lekha Hileman, ha presentado este lunes la exposición 'in situ: Igshaan Adams Levantando el polvo: El archivo del cuerpo', que el público podrá visitar desde mañana y hasta el próximo 1 de noviembre.

PUBLICIDAD

Se trata de la tercera presentación del ciclo expositivo 'in situ' del museo, en el que se invita a artistas a crear obras específicamente ideadas para su emplazamiento que entablen un diálogo con la arquitectura del edificio.

La obra de este artista multidisciplinar, nacido en Ciudad del Cabo en 1982, está atravesada por su historia personal y las estructuras sociales en general.

PUBLICIDAD

El artista creció en la Sudáfrica del apartheid, en un barrio marcado por los reasentamientos forzosos y la segregación, a lo que se sumó el "conflicto interno" derivado del descubrimiento de su condición sexual.

Tras años de tratar de "vaciar" un espacio "lleno de chatarra", todavía tiene "temas pendientes que resolver", según ha confesado el artista, que ha llegado a la conclusión de que "el movimiento es la clave" por su potencial sanador.

En este contexto, en los últimos tiempos ha trabajado en colaboración con el colectivo artístico Garage Dance Ensemble estableciendo un diálogo entre el acto de tejer y la danza.

En el proceso, los bailarines se mueven sobre lienzos colocados sobre linóleo pintado, generando lo que el artista llama "huellas de danza", un movimiento que para el artista tiene cierto potencial sanador como vía para liberarse del trauma retenido en el cuerpo.

Las obras que se presentan en el Guggengheim están creadas a partir de una serie de performances dirigidas por Adams en unos talleres en Atenas, con la participación de bailarines sudafricanos y griegos, cuyas "huellas de danza" se utilizaron a modo de plantillas que se han transferido a una serie de grandes tapices tejidos para la exposición de Bilbao.

Los grandes tapices expuestos aparecen suspendidos en el espacio, permitiendo que el público se mueva a su alrededor.

Algunos cuelgan de soportes curvos que revelan ambos lados del tejido y otros están acompañados de formas más pequeñas parecidas a "nubes", que evocan los rastros de polvo del baile.

Adams, que ha explicado que en sus obras no utiliza materiales valiosos, sino humildes como alambre, cuerdas, abalorios y objetos encontrados, ha señalado que su familia, originaria de la zona norte de Sudáfrica, recurría para las celebraciones a la danza. Pisaban el suelo y "creaban nubes de polvo", lo cual "era increíblemente bello y lo tengo como referencia para las esculturas", ha señalado.

Según la directora del Museo Guggenheim Bilbao, la exposición es a la vez inmersiva e introspectiva y en ella se muestra la maestría y el sentimiento con los que trabaja el artista, que pone en valor la actividad de tejer "como acto colectivo".

Por su parte, la comisaria de la muestra ha explicado que la exposición ha exigido un montaje "muy exigente" y que su origen data de hace años cuando comenzó la reflexión sobre cómo trasladar los reconocidos tapices y las "nubes" de Adams al espacio del museo bilbaíno. EFE

(Texto) (Foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del lunes 4 de mayo de 2026 (13:30 horas)

Infobae

El TSJA confirma cuatro años y medio de cárcel para tres acusados de alijar 1.350 kilos de hachís

El TSJA confirma cuatro años y medio de cárcel para tres acusados de alijar 1.350 kilos de hachís

UGT señala al uso del periodo de prueba o al empleo parcial como "sombras" tras la reforma

Infobae

Ábalos dice que conoció a Jéssica por Aldama y sugiere que el empresario la ha coaccionado para declarar contra él

Ábalos dice que conoció a Jéssica por Aldama y sugiere que el empresario la ha coaccionado para declarar contra él

Aznar: "Sin ETA, Bildu no tendría los escaños con los que hacer presidente a Sánchez"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos habla de su relación “extramarital” con Jésica Rodríguez: “Existía el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos”

Ábalos habla de su relación “extramarital” con Jésica Rodríguez: “Existía el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos”

Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor al decir que le intentó sobornar

El exjefe del CNI niega que los servicios secretos participasen en la operación de espionaje a Bárcenas

Ábalos niega irregularidades en la compra de mascarillas: “Koldo me dijo que se habían aportado hasta cuatro ofertas y ninguna pasó por mi mano”

Así están las encuestas: el PP se impone al PSOE pese a absorber el voto de Sumar, que toca fondo

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con encarecer los productos agrícolas básicos un 8,5% en 2026

El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con encarecer los productos agrícolas básicos un 8,5% en 2026

El precio del alquiler cae en Barcelona un 7,6% y Madrid sigue siendo la provincia más cara, según Idealista

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Santiago Carbó, economista: “La subida de las pensiones me preocupa cuando no hay salarios dignos para los jóvenes. Los jubilados deben pensar en sus nietos”

Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil supera en ocho puntos la media europea

DEPORTES

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev