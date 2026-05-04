Temas del día de EFE España del lunes 4 de mayo de 2026 (13:30 horas)

JUICIO ÁBALOS

Madrid - Ábalos dice al Supremo que desconocía la oferta de la empresa de la trama para la compra de mascarillas

PUBLICIDAD

(Texto enviado a las 12:51; 502 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Ábalos insinúa que su expareja Jéssica Rodríguez ha pactado con Aldama su declaración.

PUBLICIDAD

(Texto enviado a las 11:45; 466 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Ábalos denuncia que su caso está "juzgado hace tiempo" y "con condena clara"

PUBLICIDAD

(Texto enviado a las 12:04; 463 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Ábalos niega que enviase a Aldama a hablar con Guaidó: Es una "farsa" y una "impostura"

PUBLICIDAD

(Texto enviado a las 11:06; 500 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor al decir que le intentó sobornar

PUBLICIDAD

(Texto enviado a las 10:39; 481 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUICIO KITCHEN

PUBLICIDAD

Madrid - El exdirector del CNI niega que el centro interviniera en Kitchen: "Cero absoluto"

(Texto enviado a las 11:48; 709 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PAPA ESPAÑA

Madrid - Más de 13.000 policías y guardias civiles se desplegarán para la visita del papa en España

PUBLICIDAD

(Avance enviado a las 13:28; 886 palabras) (Foto) (Vídeo) Audio)

SUCESOS NARCOTRÁFICO

Las Palmas de Gran Canaria.- El alijo de coca incautado en Canarias puede superar las 30 toneladas, según la AUGC

(Texto enviado a las 11:47; 301 palabras) (Foto) (Vídeo)

ELECCIONES ANDALUCÍA

Sevilla - Los candidatos a la Junta de Andalucía 'velan armas' para el debate electoral en RTVE

(Texto enviado a las 13:17; 637 palabras) (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Entrevista | Maíllo: "Aprobaremos una ley para que los políticos corruptos lo paguen con su patrimonio". Manuel Moguer

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Pamplona - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, preside una jornada sobre regularización de migrantes a la que asisten agentes sociales y entidades colaboradoras en el proceso.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PREMIOS ORTEGA Y GASSET

Barcelona - Los periodistas Sergio Ramírez, Martin Baron y Svetlana Alexiévich, esta última Premio Nobel de Literatura 2015, reciben los Premios Ortega y Gasset de Periodismo, en una edición especial, que presiden los Reyes, con motivo del 50º aniversario de El País, en reconocimiento a su excelente trabajo periodístico, su compromiso con la verdad y su defensa de los derechos humanos.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MUSEO GUGGENHEIM

Bilbao - El Museo Guggenheim Bilbao presenta "in situ: Igshaan Adams. Levantando el polvo: El archivo del cuerpo", tercera presentación del ciclo expositivo del 'Museo in situ', en el que invita a artistas a crear obras específicamente ideadas para su emplazamiento que entablen un diálogo con la arquitectura del edificio.

(Texto) (Foto)

MODA TENDENCIAS (Crónica)

Madrid - El 'bob', el corte con el que Anna Wintour pasará a la historia, pura tendencia. Inmaculada Tapia.

(Texto enviado a las 10:00; 638 palabras) (Foto)

TIEMPO SEMANA

Madrid - España encara una semana inestable con lluvia, tormentas, nieve y temperaturas más frescas.

(Texto enviado a las 11:25; 672 palabras)(Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

18:30h.- Valencia.- POLÍTICA ELECCIONES.- Presentación de la 'Crida a la unitat', una iniciativa ciudadana que busca crear un clima de opinión pública favorable a la unión de las fuerzas políticas de izquierda de cara a las próximas citas electorales. Centre Octubre, c/ sant Ferran, 12.

19:00h.- Madrid.- GOBIERNO LEGISLATURA.- Presentación del libro 'El Manual', de Iván Redondo, ex director de Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Teatro Bellas Artes, Marqués de Casa Riera, 2. (Texto)

20:00h.- Motril (Granada).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- Santiago Abascal participa en un acto de campaña. Plaza de España. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

21:45h.- Sevilla.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- Debate televisivo en RTVE entre los candidatos de las cinco formaciones con representación parlamentaria. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

14:00h.- Madrid.- EURÍBOR ABRIL.- El Banco de España confirma el dato de cierre del euríbor a doce meses -el principal índice usado en España para calcular las hipotecas variables- en el mes de abril.

15:00h.- Madrid.- IA TRABAJO.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el portavoz adjunto y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, inauguran la jornada parlamentaria ‘Inteligencia artificial y el futuro en el trabajo’. Participa también el diputado de Sumar en el Congreso Francisco Sierra. Congreso (Sala Cánovas). (Texto) (Vídeo) (Audio)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

19:30h.- Madrid.- PREMIOS SEGURIDAD.- Gala de entrega de los Premios Valor y Servicio a las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, organizado por El Periódico de España y Prensa Ibérica. Inaugura el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y clausura la ministra de Defensa, Margarita Robles. Real Fábrica de Tapices de Madrid.

SOCIEDAD

13:30h.- Barcelona.- PREMIOS ORTEGA Y GASSET.- Los periodistas Sergio Ramírez, Martin Baron y Svetlana Alexiévich reciben los Premios Ortega y Gasset de Periodismo, en una edición especial con motivo del 50º aniversario de El País. Ayuntamiento de Barcelona. Saló de Cent. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:30h.- Barcelona.- ANIVERSARIO EL PAÍS.- Los reyes presiden el Acto de celebración del 50º aniversario de El País con la presencia de Sergio Ramírez, Martin Baron y Svetlana Alexiévich, ganadores de la edición especial de los Premios Ortega y Gasset de Periodismo con motivo de esta conmemoración Museu Marítim. Av. De les Drassanes, s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

18:30h.- Madrid.- CULTURA LIBRO.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, asiste a la presentación del libro 'Imaginar el fin', de Eudald Espluga. Librería Enclave de Libros. C/ Relatores, 16.

EFE

slp

Redacción EFE Nacional (34)91 346 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 346 72 45