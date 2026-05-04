PP y Vox piden cerrar ya la investigación de la dana de Les Corts, sin que vaya Pradas

València, 4 may (EFE).- PP y Vox han pedido que la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana de 2024 se cierre este mes, algo que ha criticado la oposición porque aún faltan por comparecer la exconsellera Salomé Pradas o el subdirector de Emergencias Jorge Suárez, por lo que pedirán una prórroga.

Así lo han propuesto en la reunión de la mesa de la comisión de este lunes, en la que han planteado que el 11 de mayo comparezcan el excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, y el comisionado de la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida, el 12 de mayo se abra plazo para presentar las conclusiones y el 27 de mayo acabe la comisión.

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El PP ha justificado su petición en que el plan aprobado fijaba un año para los trabajos, que se cumple a finales de mayo, tienen material suficiente para proponer conclusiones y la exconsellera Pradas ya ha comparecido en otras comisiones.

Por su parte, el PSPV ha criticado que el PP quiera cerrar la comisión cuando, a su juicio, aún falta por ejecutar la mitad del plan de trabajo de la comisión, lo que ha atribuido a que no tiene ningún propósito de que se conozca la verdad.

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La comisión de investigación de Les Corts fue la primera que se aprobó, un mes después de la tragedia en la que murieron 230 personas en la provincia de Valencia, aunque se constituyó en enero de 2025 y su plan de trabajo se aprobó en mayo. Hasta ahora ha celebrado seis sesiones de comparecencias, que empezaron en julio del año pasado con técnicos; las víctimas, que en el plan inicial no figuraban, acudieron a finales de este mes de febrero.

El síndic del PP, Nando Pastor, ha señalado que el plan de trabajo que aprobaron su partido y Vox era "un plan vivo", que se podía alterar con los trabajos de la comisión, y "ha llegado el momento de establecer las conclusiones" y aprobar "el mejor dictamen posible" tras unas comparecencias en las que "el único" que ha faltado ha sido el Gobierno central.

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Si los socialistas piden una prórroga "para que vengan los del Gobierno de España, a lo mejor nos lo pensamos, pero por hacer circo no va a haber ninguna", ha avisado Pastor, quien ha añadido que si quisieran "montar un circo" en la comisión harían que fueran Pradas "y 44 más", pero hay que concluir el trabajo y dar una respuesta "a la altura de lo ocurrido".

La diputada socialista Alicia Andújar ha destacado que todavía faltan por comparecer la consellera y los funcionarios que gestionaron la emergencia el día de la dana, Salomé Pradas, Jorge Suárez y José Miguel Basset, y documentación por entregar, de forma que pedirán una prórroga y que no se "cierre en falso" esta investigación.

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"Es una comisión de investigación completamente trufada de irregularidades, se incumplen de manera constante las normas que regulan su funcionamiento", ha aseverado Andújar, para quien se busca que "no se sepa que la gestión de la emergencia aquel día por los representantes del PP fue nefasta y acabó con un resultado de 230 víctimas mortales".

El diputado de Compromís Carles Esteve ha indicado que es "triste" pero no "inesperado" que PP y Vox quieran cerrar sin cumplir su plan de trabajo este órgano, como han hecho con otras comisiones de investigación "tramposas en casos dramáticos para la sociedad valenciana" para "tapar sus vergüenzas", aunque sea "insultante" para las víctimas.

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Vox, que preside esta comisión de investigación de Les Corts, no ha hecho declaraciones. EFE