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La grave lesión de Yasmin, otro golpe en la dura campaña del Real Madrid

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Madrid, 04 may (EFE).- El Real Madrid femenino no pudo festejar como quería el acceso a una nueva edición de la Liga de Campeones con su victoria en Sevilla debido a un nuevo mazazo, la grave lesión sufrida por la defensa brasileña Yasmin Ribeiro a los pocos minutos de relevar a Shei García.

La lateral zurda, habitualmente titular en su posición en el equipo de Pau Quesada, sufrió, según el parte médico anunciado por el club blanco, una "rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", lo que le obligará a pasar por el quirófano.

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El percance de Yasmin aguó el pase del conjunto madridista al principal torneo continental, al que no falla desde la temporada 2022/23 y en el que ha alcanzado en un par de ocasiones los cuartos de final, en los que ha chocado con el Arsenal y esta campaña con el Barcelona, que se llevó la confrontación por un total de 12-2.

La artillera internacional Alba Redondo, que abrió el triunfo en Sevilla, envió un mensaje de apoyo este lunes a su compañera: “Finde de luces y sombras. Contenta por la victoria, por sumar con el gol y por asegurar el billete a la UWCL. Pero también con un sabor agridulce… mucho ánimo, Yasmim, un día menos para verte de vuelta”.

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Su lesión se suma a la larga lista de bajas por problemas físicos en los últimos cursos. Este año una de las primeras en 'caer' fue uno de sus refuerzos, la portera alemana Merle Frohms, lesionada el 16 de octubre en un partido del torneo continental ante el PSG con una rotura completa del ligamento cruzado posterior de su rodilla derecha y reapareció la pasada semana.

Mientras Tere Abelleira no ha podido entrar en los planes de Quesada en toda la campaña tras romperse también el cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla izquierda en febrero de 2025 durante un entrenamiento con la selección, el entrenador madridista también ha acusado la baja durante buena parte de esta campaña de la delantera danesa Signe Bruun, que ha encadenado una larga ausencia por una cefalea crónica derivada de un golpe en la cabeza, con recaídas tras su vuelta.

Por lo tanto, un golpe más a una campaña en la que el Real Madrid no ha podido aspirar a estrenar su capítulo de títulos en ninguna de las tres competiciones que ha disputado, pero al menos ha logrado certificar con adelanto su acceso a la Champions como segundo de una Liga F de nuevo claramente dominada por el Barcelona, su verdugo también europeo y copero. EFE

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