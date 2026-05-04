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Podemos denuncia la "colaboración necesaria" de la UE en la detención de la flotilla

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Madrid, 4 may (EFE).- Podemos ha denunciado este lunes la "colaboración necesaria" de la Unión Europea tras la detención el pasado jueves por parte de Israel de activistas de la flotilla rumbo a Gaza, dos de los cuales siguen arrestados y cuya liberación ha vuelto a exigir tanto la formación morada como Sumar.

El palestino-español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila son los dos activistas que siguen arrestados del grupo de alrededor de 180 que fueron detenidos, después de que el Ejército israelí interceptara el pasado jueves la Global Sumud Flotilla cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja de Gaza.

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"Sin la colaboración necesaria de países como Grecia, y en general de la Unión Europea como institución colectiva, Israel no podría hacer lo que hace. La complicidad de países como Grecia y de la Unión Europea con el terrorismo y la barbarie israelí es, una vez más, palmaria y manifiesta", ha denunciado en una rueda de prensa el portavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández.

Además, ha manifestado la "máxima preocupación" de la formación por la situación de los dos activistas retenidos, "cuyo secuestro ilegal ha sido legitimado por un Tribunal de dicho ente genocida".

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Y ha exigido la vuelta de los detenidos a sus países de origen "con total normalidad", para lo que ha pedido al Gobierno y a la Unión Europea que asuman "de manera inmediata" la protección que pudieran necesitar en los tribunales competentes.

También ha vuelto a exigir la liberación inmediata de los detenidos el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, que este lunes ha hablado de nuevo de un "secuestro producido en aguas internacionales que vulnera la convención del derecho al mar y todas las convenciones humanitarias".

"Toda nuestra solidaridad ante lo que es un secuestro absolutamente rechazable. Una vez más, con un estado de Israel que no respeta ninguna norma internacional ni ningún tratado", ha señalado en una rueda de prensa conjunta de los partidos involucrados en la refundación de la coalición Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes).

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparecerá este jueves en el pleno del Congreso para informar sobre esta detención de la flotilla, como había solicitado Sumar junto a ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís.

"Nuestra preocupación es muy, muy alta. Las acusaciones que se han presentado contra Saif y contra Thiago son muy graves", ha dicho en la rueda de prensa junto a Urtasun el portavoz de IU del grupo parlamentario Sumar, Enrique Santiago. EFE

(foto) (video) (audio)

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EFE

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