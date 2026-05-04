Ingresado un hombre de 49 años tras sufrir una "brutal paliza" homófoba en Formentera

Ibiza, 4 may (EFE).- Un hombre de 49 años está ingresado en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza tras sufrir una "brutal paliza" homófoba la madrugada del viernes al sábado en Formentera, según ha denunciado la entidad Sa Clau de s’Armari y han condenado el Consell insular y el Govern balear.

El centro sanitario ha detallado que la víctima se encuentra bajo la supervisión del servicio de Neurocirugía con un traumatismo craneoencefálico, con presencia de focos hemorrágicos y con un traumatismo en el globo ocular izquierdo que está siendo evaluado por los especialistas.

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Los hechos ocurrieron en una calle con preferencia peatonal, cuando la víctima intentaba tomarse una fotografía frente al cartel de la obra de teatro 'Entrepares', de temática LGTBI, ha explicado la asociación.

Un vehículo ocupado por el conductor y otro hombre hizo un amago de atropello para intentar pasar y, tras la recriminación por parte del peatón, se bajaron del coche.

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Ataque al grito de "y encima maricones"

Al percatarse del cartel de 'Entrepares' y al grito de "y encima maricones", procedieron a propinarle una “brutal paliza”, han denunciado desde la entidad.

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El primer parte médico de Urgencias en Formentera detalla lesiones de “consideración” como hematomas, equimosis y heridas en la cabeza, así como la necesidad de tratamiento farmacológico y curas.

Desde Sa Clau de s’Armari han exigido la implicación "directa e inmediata" de todas las instituciones de Formentera y Baleares para que el odio y la violencia LGTBIfóbica no queden impunes.

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También han reclamado la apertura de una investigación “exhaustiva y diligente” para detener a los autores de esta “execrable” agresión.

"Contundente condena" institucional

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El Consell de Formentera ha expresado su “contundente condena” ante esta “grave agresión” y ha señalado que son hechos “absolutamente incompatibles” con los valores de "convivencia, respeto y libertad" que definen Formentera como sociedad.

La institución ha trasladado todo el apoyo y solidaridad a la víctima, así como el compromiso de colaborar con los cuerpos de seguridad y las autoridades competentes para que los hechos se esclarezcan con la “máxima celeridad” y se depuren todas las responsabilidades.

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Por su parte, la consellera balear de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha expresado su “condena más rotunda" ante unos hechos "absolutamente intolerables" que atentan contra la dignidad de las personas y contra los valores de convivencia.

"No hay espacio para el odio en las Islas Baleares y cualquier agresión por motivos de orientación sexual nos interpela como sociedad”, ha destacado. EFE

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