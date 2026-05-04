Espana agencias

Las Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid cambian sistema de inscripción para 2027

Guardar

Madrid, 4 may (EFE).- Las Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid, que engloban las distancias de maratón y medio maratón, lanzan su nuevo modelo de inscripciones para los 47.000 dorsales de la edición del 25 de abril de 2027, tras quedarse más de 8.000 corredores sin participar en 2026.

Los dorsales disponibles se repartirán en 17.000 para el maratón y en 30.000 para el medio maratón, una vez que la carrera de 10k, que se ha celebrado hasta este 2026, ha quedado suprimida.

PUBLICIDAD

El evento, que sitúa a Madrid entre las grandes citas internacionales y como la carrera más grande de España, cuenta con tres fases de inscripción. Una primera llamada de 'fidelidad' (6-10 mayo 2026) para los que participaron este año, otra preferente (11-13 mayo) para los que se quedaron en listas de espera, y una última general (desde el 14 mayo) para público en general. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Podemos denuncia la "colaboración necesaria" de la UE en la detención de la flotilla

Infobae

El Banco de España confirma que el euríbor sube en abril hasta el 2,747 %

Infobae

PP y Vox piden cerrar ya la investigación de la dana de Les Corts, sin que vaya Pradas

Infobae

El profesor de Vitoria en la Flotilla narra su "secuestro" y los "maltratos físicos y psicológicos" que han sufrido

El profesor de Vitoria en la Flotilla narra su "secuestro" y los "maltratos físicos y psicológicos" que han sufrido

Abascal dice que el 17M solo está en juego "si Moreno tira al retrete la mayoría absoluta"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Papa León XIV recibe por sorpresa a Albares en vísperas de su viaje a España: “Una gran sintonía de posiciones con respecto a la situación en el mundo”

El Papa León XIV recibe por sorpresa a Albares en vísperas de su viaje a España: “Una gran sintonía de posiciones con respecto a la situación en el mundo”

Mbappé se queda sin red en el Real Madrid: la afición le espera disponible para el Clásico tras sus fotos en Cerdeña y su desafortunado aterrizaje

Ábalos habla de su relación “extramarital” con Jésica Rodríguez: “Existía el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos”

Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor al decir que le intentó sobornar

El exjefe del CNI niega que los servicios secretos participasen en la operación de espionaje a Bárcenas

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con encarecer los productos agrícolas básicos un 8,5% en 2026

El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con encarecer los productos agrícolas básicos un 8,5% en 2026

El precio del alquiler cae en Barcelona un 7,6% y Madrid sigue siendo la provincia más cara, según Idealista

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Santiago Carbó, economista: “La subida de las pensiones me preocupa cuando no hay salarios dignos para los jóvenes. Los jubilados deben pensar en sus nietos”

Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil supera en ocho puntos la media europea

DEPORTES

El Villarreal hace oficial la destitución de su entrenador Marcelino a final de temporada

El Villarreal hace oficial la destitución de su entrenador Marcelino a final de temporada

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas