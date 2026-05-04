Las Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid cambian sistema de inscripción para 2027

Madrid, 4 may (EFE).- Las Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid, que engloban las distancias de maratón y medio maratón, lanzan su nuevo modelo de inscripciones para los 47.000 dorsales de la edición del 25 de abril de 2027, tras quedarse más de 8.000 corredores sin participar en 2026.

Los dorsales disponibles se repartirán en 17.000 para el maratón y en 30.000 para el medio maratón, una vez que la carrera de 10k, que se ha celebrado hasta este 2026, ha quedado suprimida.

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El evento, que sitúa a Madrid entre las grandes citas internacionales y como la carrera más grande de España, cuenta con tres fases de inscripción. Una primera llamada de 'fidelidad' (6-10 mayo 2026) para los que participaron este año, otra preferente (11-13 mayo) para los que se quedaron en listas de espera, y una última general (desde el 14 mayo) para público en general. EFE