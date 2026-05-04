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Titulares de la decimoquinta jornada del juicio del caso Kitchen

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San Fernando de Henares (Madrid), 4 may (EFE).- En la decimoquinta jornada del juicio del caso Kitchen el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán (de 2009 a 2019) ha negado cualquier tipo de actividad de este organismo en la operación Kitchen, relativa al espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, en la línea del testimonio de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sánz de Santamaría la semana pasada.

Además, el empresario Javier Pérez Dolset, que aportó a la causa audios con conversaciones entre el comisario José Manuel Villarejo y el ex número dos de Interior Francisco Martínez, ha apuntado en su declaración como testigo a que detrás de Kitchen estaba otro de los acusados, el exministro Jorge Fernández Díaz, además de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que por su parte negó cualquier responsabilidad.

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 Félix Sanz Roldán ha negado actividad alguna del CNI, "ni por acción ni por omisión", en relación con la operacion Kitchen.

"Cero absoluto. El Centro Nacional de Inteligencia actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su Gobierno para proporcionarle aquellas decisiones que necesita y aquellos elementos de juicio para tomar buenas decisiones. Y ningún Gobierno, de ningún color, de los cuatro a los que tuve el honor de servir, me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido", ha afirmado.

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El empresario Pérez Dolset ha declarado que el exsecretario de Estado Francisco Martínez dijo haber recibido instrucciones por varias vías: del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y de la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal acerca de esta supuesta operación.

Pérez Dolset, investigado junto a la exconcejal del PSOE Leire Díez en un juzgado madrileño por presuntas maniobras contra jueces y fiscales, ha comparecido ante el tribunal en relación con los tres audios que aportó en 2022 en la causa de Kitchen de conversaciones mantenidas en 2013 y 2014 entre Villarejo y el exsecretario de Estado de Seguridad.

Ante el tribunal ha dicho que Francisco Martínez sostuvo en unos mensajes que no le mandaron a él, sino a miembros de un grupo de fiscales, periodistas o políticos, que "el primer día que le dieron la instrucción de hacer cosas como esta -en referencia a Kitchen- tenía que haber dimitido y no lo hizo". Además, el ex número dos de Interor fue a casa del empresario y le pidió perdón por su posible participación en una causa en su contra, según su relato.

"O sea, ¿este señor es el máximo responsable de lo que ha ocurrido aquí? Ni de coña", ha enfatizado.

 El exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí ha negado que intentase captar como confidente al exchófer del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Además de Sánchez Corbí ha declarado también el comandante Borja Pastor de la Morena, y ambos han relatado la reunión que se convocó con la Fiscalía Anticorrupción para escuchar al empresario Francisco Menéndez, denunciante de los negocios de Villarejo y el excomisario de Barajas Carlos Salamanca con la entrada irregular de ciudadanos guineanos, caso del que partió la llamada operación Tándem, que llevó a la detención de ambos policías en 2017.

Sin embargo, según han recordado estos dos mandos de la Guardia Civil, el empresario no acudió porque tenía "miedo a represalias", y la gestión no continuó.

Después ha sido el turno de David Rodríguez Vidal, quien ha explicado que, tras esa infructuosa reunión en Fiscalía con Menéndez, optó por enviar su denuncia por correo, pero con otro nombre, "Asunción Mba", porque había riesgo de que "esto quedara en nada" y prefirió "jugar al despiste".

También ha explicado que un principio la denuncia la iban a presentar ante la Guardia Civil, pero que finalmente se les indicó que era mejor hacerlo directamente en la Fiscalía Anticorrupción.

Los dos últimos testigos de esta jornada han sido dos exresponsables de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía ya jubilados: uno de ellos era el "segundo de abordo" de la unidad cuando la dirigía el acusado Marcelino Martín Blas y ha asegurado que en ningún momento supo de ningún operativo de seguimientos a Bárcenas y a su familia.

También ha dicho desconocer si Martín Blas le dio alguna instrucción en este sentido al inspector jefe Vicente Galán, que en el juicio aludió a una orden de su superior.

El otro policía que ha comparecido ha confirmado que la relación de Martín Blas y Galán acabó mal debido al deseo de una condecoración por parte del inspector jefe. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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