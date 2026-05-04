Poesía y rock dialogan en un espacio urbano recuperado en Plasencia (Cáceres)

Plasencia, 4 may (EFE).- La plaza Puerto de Béjar de Plasencia, localidad natal del cantante Robe Iniesta, dejará de ser un espacio recuperado urbanísticamente para convertirse también en un lugar de memoria cultural con un mural homenaje a Extremoduro y al poeta Manolillo Chinato, un proyecto que aspira a transformar este enclave en una experiencia artística al aire libre.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento, pretende rendir tributo a una de las conexiones más influyentes entre música y poesía surgidas en Extremadura, la que unió a Chinato con Iniesta a través de canciones que marcaron a varias generaciones.

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El concejal de Fondos Europeos, José Antonio Hernández, ha subrayado este lunes que el proyecto artístico culminará la transformación de este espacio de unos 1.700 metros cuadrados, situado entre las calles Bravo Murillo y Marqués de Ceballos, que durante años permaneció degradado y que ahora se quiere dotar de "vida y contenido".

Más que un mural convencional, la propuesta se plantea como un recorrido artístico de unos 600 metros cuadrados que permitirá al visitante adentrarse en la obra de ambos creadores.

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"No es un mural al uso, sino un espacio museístico", ha señalado Hernández, quien ha destacado que la intervención busca también reforzar la identidad cultural de la ciudad.

El encargado de dar forma a esta idea es el muralista placentino Jesús Mateos 'Brea', reconocido por trabajos anteriores en la capital del Jerte.

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Su planteamiento huye del retrato figurativo y apuesta por una interpretación visual de canciones y poemas a través de composiciones simbólicas.

Brea ha explicado que tanto Iniesta como Chinato coincidieron en no querer aparecer representados físicamente en la obra, lo que ha llevado a desarrollar un lenguaje propio basado en "bodegones" que convierten palabras y emociones en objetos, escenas y metáforas visuales.

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"El objetivo es transformar las canciones en algo que se pueda ver", ha indicado el artista, que ha trabajado a partir de una selección de temas a lo largo de toda la trayectoria de ambos, desde los primeros discos hasta sus colaboraciones más conocidas.

El espacio en sí también condiciona la propuesta, y es que la plaza presenta distintos niveles y planos, una característica que el artista ha aprovechado para crear una obra que solo se entiende completamente al recorrerla.

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Algunas composiciones estarán fragmentadas en distintos puntos, de modo que el espectador deberá desplazarse hasta un punto concreto para encontrar la perspectiva en la que la imagen se completa.

Además, los murales incluirán títulos y fragmentos de letras integrados en la obra, lo que permitirá tanto a seguidores como a quienes se acerquen por primera vez identificar las referencias y conectar con ellas.

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La intención es que el visitante no solo observe, sino que recuerde, cante o incluso redescubra las canciones.

El proyecto, cuya gestación comenzó en 2024, se ha desarrollado de forma pausada y con contacto directo entre el artista y los propios creadores.

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Tras el fallecimiento de Iniesta durante el proceso, Brea ha continuado el trabajo con el respaldo de su entorno, "manteniendo la línea acordada inicialmente".

Con las primeras composiciones ya ejecutadas, el mural avanza hacia su culminación a finales del mes de junio, con la previsión de que la plaza Puerto de Béjar se consolide como un nuevo punto de referencia cultural en Plasencia, donde la poesía y el rock dialoguen en forma de arte urbano. EFE

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